Te contamos a qué hora termina el concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes; estos son los horarios del 24 y 25 de marzo.

Tyler the Creator, de 35 años de edad, visitará la CDMX para dar dos conciertos que forman parte de su gira CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR.

Horario del 24 y 25 de marzo del concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes

Para el martes 24 y miércoles 25 de marzo, el horario del concierto de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes sería este:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Tyler the Creator (Pascal Le Segretain)

Durante su concierto, Tyler The Creator interpretará sus mejores temas.

Su gira ​​​​CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR nace de su álbum homónimo que logró ser el primer lugar de la lista Billboard 200 durante tres semanas consecutivas.

En México, tras firmar un exitoso sold out el martes 24 de marzo, Tyler the Creator tuvo que abrir una nueva fecha de concierto para sus fans de CDMX.

Tyler the Creator (@feliciathegoat / Instagram)

Ruta para llegar al Palacio de los Deportes

Si no sabes cómo llegar al Palacio de los Deportes para el concierto de Tyler the Creator, acá te lo contamos.

En transporte público, la estación más cercana al recinto es Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX o Metrobús Goma, de la Línea 2.

Para los que viajan en auto, el Palacio de los Deportes cuenta con estacionamiento, aunque se recomienda llegar con anticipación porque es limitado.

La dirección del Palacio de los Deportes es calle Añil 667, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México.