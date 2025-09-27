Puebla recibe a Chivas en el Estadio Cuauhtémoc para su partido correspondiente a la Fecha 11 de la Liga MX en un partido en el que ambos están obligados a ganar y aquí lo podrás seguir en vivo.

Chivas llega a este partido luego de vencer a 3-1 a Necaxa en Guadalajara a media semana, mientras que Puebla viene de empatarle a Pachuca en la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado está en onceavo lugar de la tabla general al momento, mientras que la Franja ocupa el último lugar de la clasificación debido a que solamente ha sumado 5 puntos en 10 jornadas.

Puebla vs Chivas: El inicio del partido se retrasará

A través de su cuenta de X, la Liga MX informó que el partido no comenzará a las 21:00 horas debido a la tormenta que está cayendo en Puebla.

El partido @ClubPueblaMX vs @Chivas en el Estadio Cuauhtémoc retrasará su inicio programado originalmente para las 21 hrs.



Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio. — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 27, 2025

Puebla vs Chivas: Cae tormenta eléctrica en el Estadio Cuauhtémoc

A una hora del horario en el que está agendado el inicio del Puebla vs Chivas, está cayendo una tormenta eléctrica en las inmediaciones del inmueble, por lo que el inicio del juego podría retrasarse.