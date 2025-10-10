La leyenda de Chivas, Omar Bravo, podría saber este viernes 10 de octubre la sentencia final, después de ser acusado por abuso sexual a una menor.

Primero tenemos que repasar un poco lo que ha sucedido. Resulta que el pasado 4 de octubre, Omar Bravo fue detenido en Zapopan, Jalisco, por el presunto delito de abuso sexual infantil.

Fue llevado y actualmente se encuentra en prisión preventiva del Penal de Puente Grande. En estos días se han dado a conocer más y más detalles de este caso. Incluso se supo que el futbolista de Chivas tenía 2 carpetas de investigación en su contra, pero poco se sabe de eso.

Los abogados de ambas partes han mostrado sus posturas, mismas que veremos a continuación.

Caso Omar Bravo: hora de la audiencia del exjugador de Chivas por presunto abuso sexual

Parece ser que Omar Bravo podría llegar a una sentencia este viernes 10 de octubre, cuando a las 9:00 hrs, tiempo del centro de México, se lleve a cabo la audiencia de continuación en el órgano jurisdiccional situado en el área de Puente Grande Jalisco.

Abogado de la víctima habla sobre el abuso sexual hecho por Omar Bravo; la defensa responde

El abogado de la víctima, José Juan Soltero, explicó que han acusado a Omar Bravo por abuso sexual infantil agravado sin cópula.

Parecer que Omar Bravo, abusó la hija de su pareja de ese entonces, cuando tenía entre 10 y 11 años. Esto continuó a los 17 años, y su madre presentó la denuncia.

"Se tienen capturas de pantalla y un video que la menor logró realizar durante todo este tiempo que estuvo sucediendo esto y en donde demuestra los mensajes de este sujeto en los que le pedía lo que quería que hiciera“, comentó Soltero.

Además, comentó de qué forma chantajeó a la víctima para que no fuera denunciado: "este sujeto durante todo este tiempo llevaba a cabo estos actos eróticos y amenazaba o le decía a la menor que sino accedía a eso iba a dejar de ayudar a su mamá, iba a tener problemas con su mamá, ya no le iba a dar dinero porque la señora tiene tres hijas".

Ahora, el representante del exfutbolista de Chivas comentó lo que buscarán con su defensa: “Esto implica un abreviado, salidas alternas o una terminación anticipada. No significa que no la paga el que la hace, se cumpliría con la ley. Se puede acceder a una situación de esa naturaleza, lo cual no significa que haya impunidad, no significa que no la pagó”.