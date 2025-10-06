Omar Bravo, quien fuera jugador de Chivas y terminó convirtiéndose en su ídolo al ser el máximo anotador del equipo, fue detenido por una denuncia por presunto abuso sexual y está en la misma cárcel en la que estuvo el Chapo Guzmán.

El día de ayer sábado 4 de octubre, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la detención de Omar Bravo, exjugador de Chivas, por el presunto abuso sexual en contra de una menor de edad que presentó la denuncia el pasado 30 de septiembre.

Casi 24 horas después de su detención, el caso del ex jugador del Rebaño Sagrado tuvo novedades toda vez que se confirmó que fue imputado y permanecerá bajo prisión preventiva en Puente Grande, mismo reclusorio donde estuvo el Chapo Guzmán uno de los criminales más famoso de México.

¿Quién es Omar Bravo? El exjugador e ídolo de Chivas que está en la misma cárcel en la que estuvo el Chapo Guzmán

Omar Bravo es un exfutbolista originario de Los Mochis, Sinaloa, es el máximo goleador en la historia de Chivas con 160 anotaciones en total con la escuadra jalisciense, superando el registro de “Chava” Reyes que alcanzó 123 dianas.

El 13 de noviembre de 2018, Bravo anunció su retiro como futbolista profesional tras 17 años de carrera en la canchas, donde vivió tres etapas con el Rebaño Sagrado y defendió nueve equipos diferentes.

¿Qué edad tiene Omar Bravo? El exjugador e ídolo de Chivas que está en la misma cárcel en la que estuvo el Chapo Guzmán

Omar Bravo nació 4 de marzo de 1980 por lo tanto en el momento de su detención por presunto abuso sexual tenía 45 años de edad. Y su debut con Chivas fue a los 23 años.

Omar Bravo en su paso por Estados Unidos (ANDY MEAD / MEXPSORT)

¿Quién es la pareja de Omar Bravo? El exjugador e ídolo de Chivas que está en la misma cárcel que el Chapo Guzmán

Pammela Olivares Camarena es la esposa de Omar Bravo, una mujer que se ha mantenido fuera del ojo público a pesar de que su esposo fue jugador de uno de los equipos más populares del país.

¿Tiene hijos Omar Bravo? El exjugador e ídolo de Chivas que está en la misma cárcel que el Chapo Guzmán

Sí, es de conocimiento público que Omar Bravo tiene dos hijos, Sherlyn, nacida en 2003, fruto de una relación con Claudia Verónica y Liam, nacido en 2019, ya dentro del matrimonio con Pammela.

¿Cuántos títulos ganó Omar Bravo? El exjugador e ídolo de Chivas que está en la misma cárcel que el Chapo Guzmán

En su etapa como futbolista, Bravo ganó tres títulos con Chivas: una Liga MX, una Copa MX y una Supercopa MX y con la Selección Mexicana ganó dos Copa Oro: en 2003 y 2009.

Omar Bravo levantando la Supercopa MX con Chivas (VICTOR POSADAS / MEXSPORT)

¿En qué equipos jugó Omar Bravo? El exjugador e ídolo de Chivas que está en la misma cárcel que el Chapo Guzmán

Omar Bravo pasó en total por 9 equipos de 3 países diferentes, en México jugó para Chivas, Tigres, Atlas, Cruz Azul y Leones Negros, en Espala jugó con el Deportivo la Coruña y en Estados Unidos con Kansas City, North Carolina y Phoenix Reasing.

Todas las polémicas de Omar Bravo, exjugador e ídolo de Chivas que está en la misma cárcel que el Chapo Guzmán

Omar Bravo fue durante años sinónimo de goles, entrega y pasión en el futbol pero también de polémicas y escándalos fuera de la cancha, siendo la denuncia por presunto abuso sexual el más grave.

En el inicio de su carrera, Omar Bravo tuvo una hija la cual no reconoció con Claudia Verónica Hernández Casas, con quien tuvo una relación con el exfutbolista cuando ella tenía apenas 15 años y él 22.

Otro escándalo del exjugador sucedió en 2004, cuando él y el Venado Medina fueron detenidos por las autoridades de Guadalajara tras manejar a exceso de velocidad y pasarse un alto, por lo que ambos fueron separados del equipo y se tuvieron que disculpar.