Luego de que el fin de semana se diera a conocer la detención de Omar Bravo por supuestamente haber abusado de una menor de edad, una publicación de Ramón Morales generó polémica entre los fans de Chivas.

En la noche del sábado 4 de octubre, trascendió en distintos medios que Omar Bravo fue detenido por autoridades de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.

Sin embargo, en las últimas horas lo que ha generado controversia fue la reacción de Ramón Morales en redes sociales el mismo fin de semana que su excompañero en Chivas está siendo acusado de abuso sexual agravado.

La polémica publicación de Ramón Morales luego de la detención de Omar Bravo

En el mismo fin de semana en el que Omar Bravo fue detenido por presuntamente haber abusado sexualmente de una menor, Ramón Morales compartió una publicación en redes que generó confusión entre la afición de Chivas.

“Muy buen fin de semana. A descansar…”, escribió Ramón Morales en redes sociales la noche del domingo 5 de octubre, por lo que muchos creyeron que se estaba burlando de la detención de su excompañero Omar Bravo.

Muy buen fin de semana 👏🏻👏🏻👏🏻👍🏻

A descansar — Ramon Morales (@RamonMorales11) October 6, 2025

Sin embargo, la publicación de Ramón Morales fue sacada de contexto, pues en realidad la compartió en cuanto se concretó la victoria de Chivas sobre Pumas en la Jornada 12 del Apertura 2025.

Omar Bravo permanecerá en prisión preventiva tras ser detenido

Luego de que Omar Bravo fue puesto a disposición Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial en Jalisco, se determinó que permanecería en prisión preventiva.

Será hasta el próximo 10 de octubre, después de que se cumpla el plazo de las 144 horas que tiene su defensa, cuando se determine si Omar Bravo será vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado.

Una de las pruebas en contra del exfutbolista del Rebaño Sagrado sería un video grabado por la víctima, el cual ya fue puesto a disposición de las autoridades y por el cual se habría logrado girar la orden de aprehensión en su contra.