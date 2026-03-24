Turquía vs Rumania se enfrentan en las semifinales del repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. El Tüpraş Stadium será la sede, el jueves 26 de marzo a las 11 horas por SKY Sports.

Partido: Turquía vs Rumania

Fase: Semifinales del repechaje de la UEFA para el Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Tüpraş Stadium

Transmisión: SKY Sports

Turquía vs Rumania: ¿Cuándo ver el partido del repechaje del Mundial 2026?

El jueves 26 de marzo de 2026 será el partido de semifinales del repechaje de la UEFA, Turquía vs Rumania.

Turquía vs Rumania: ¿Dónde ver el partido del repechaje del Mundial 2026?

El partido Italia vs Irlanda del Norte iniciará a las 13:45 horas, tiempo del centro de México.

Italia vs Irlanda del Norte: Canal para ver el repechaje del Mundial 2026

Turquía vs Rumania en el repechaje de la UEFA para el Mundial 2026 se podrá ver a través de SKY Sports.

Partido: Turquía vs Rumania

Fase: Semifinales del repechaje de la UEFA para el Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Tüpraş Stadium

Transmisión: SKY Sports

Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. (Itzel Espinoza )

¿Cómo llegan Turquía y Rumania al partido del repechaje del Mundial 2026?

Turquía no clasifica al Mundial desde la edición de Corea-Japón 2002, en la que logró nada menos que el tercer puesto. La generación actual aspira a dar a su país una tercera participación en el torneo.

Que Estados Unidos sea uno de los países organizadores es un buen augurio para Rumanía, cuya mejor actuación en el Mundial se produjo precisamente allí en 1994, año en que fue cuartofinalista.

El combinado rumano aspira a conseguir la que sería su octava participación y primera desde Francia 1998.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividen en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones. En cada ruta se disputan semifinales y una final a partido único.

Eslovaquia y Kosovo comparten ruta con las selecciones de Turquía y Rumania.