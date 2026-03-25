Carlos Emilio González es el nuevo presidente del Club Tigres de la Liga MX, cargo que asume con más de 30 años de experiencia como ejecutivo en distintas áreas.
Se define como ejecutivo y emprendedor, interesado en innovación y cultura, siempre Tigre.
¿Qué edad tiene Carlos Emilio González?
Se desconoce de manera pública la edad de Carlos Emilio González, nuevo presidente del Club Tigres.
¿Qué signo zodiacal es Carlos Emilio González?
Es público que Carlos Emilio González cumple años en el mes de junio, por lo que es del signo zodiacal de Cáncer.
¿Dónde nació Carlos Emilio González?
Carlos Emilio González, nuevo presidente del Club Tigres nació en el Estado de Veracruz.
¿Qué nacionalidad tiene Carlos Emilio González?
Carlos Emilio González es de nacionalidad mexicana.
¿Cuál es el estado civil de Carlos Emilio González?
El estado civil de Carlos Emilio González, nuevo presidente de Tigres no se conoce públicamente.
¿Tiene hijos Carlos Emilio González?
No es público el dato acerca de si Carlos Emilio González tiene hijos.
¿Qué estudió Carlos Emilio González?
Carlos Emilio González, nuevo presidente de Tigres es ingeniero electrónico y comunicaciones egresado del Tec de Monterrey.
¿Dónde ha trabajado recientemente Carlos Emilio González?
En 2023, Carlos Emilio González encabezó la iniciativa del desarrollo del nuevo estadio de Club Tigres UANL.
En 2026 fue nombrado presidente entrante del club Tigres de la Liga MX.
- Inició su carrera profesional como Ingeniero de campo en la empresa de servicios petroleros Schlumberger.
- Ingresó a The Boston Consulting Group, empresa experta en estrategias de negocio, donde resaltó en el manejo de proyectos estratégico.
- En 1999 se unió a CEMEX como Director en las áreas de Innovación y Financiamiento.
- Fue designado presidente de CEMEX Costa Rica en 2008.
- En junio del 2011 fue nombrado presidente de CEMEX en República Dominicana y responsable de las operaciones de Haití, Bahamas y Jamaica.
¿Cuándo empieza la etapa de Carlos Emilio González como presidente de Tigres?
A partir del 1 de junio de 2026 inicia la etapa de Carlos Emilio González como presidente del club Tigres de la Liga MX.