Luego de la muerte de Leonid Radvinsky, ocurrida el 23 de marzo, comenzó a tomar fuerza un reporte en el que se afirma que Elon Musk tiene interés en comprar OnlyFans.

Rumor sobre interés de Elon Musk por comprar OnlyFans (@DailyNoud/X)

La información que ha desatado una fuerte polémica, refiere que el empresario habría declarado que no tiene ningún inconveniente en adquirir la plataforma de contenido privado y de paga.

Pero, ¿qué tan cierta es la versión de que Elon Musk buscará comprar OnlyFans? Te contamos la verdad que hay detrás del rumor que muchos han tomado como verdadero.

¿Elon Musk comprará OnlyFans? No, el reporte es falso

Horas después de que se confirmó la muerte del dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky, una cuenta en X compartió un mensaje que comenzó a viralizarse con gran velocidad y potencia.

En dicha publicación de la cuenta “@DailyNoud", se incluye una cita que se atribuyó a Elon Musk, en la que se indica que el empresario declaró que está abierto a la posibilidad de comprar OnlyFans.

En el reporte que hasta la publicación de esta nota tiene más de 18 millones de visualizaciones, se indica que el multimillonario buscaría comprar la plataforma para cerrarla.

“ÚLTIMA HORA: Elon Musk ha expresado su interés en comprar OnlyFans y cerrar la empresa: “Sí, lo haré. No veo por qué no.“”

Sin embargo, el tuit que también acumula más de 102 mil likes y se ha compartido más de 9 mil veces, no hace referencia a una declaración real que haya realizado el dueño de Tesla.

Así se puede comprobar debido a que el perfil que difundió el rumor, se trata de una cuenta que es reconocida por publicar contenido inventado o de tinte satírico.

Cuenta que difundió el rumor de Elon Musk comprando OnlyFans (@DailyNoud/X)

¿Qué pasará con OnlyFans tras la muerte de Leonid Radvinsky?

A través de un comunicado, OnlyFans confirmó que tras la muerte del propietario, Leonid Radvinsky, la plataforma seguirá operando con plena normalidad.

En el informe oficial, la empresa destacó que la muerte del dueño no implica cambios, por lo que las suscripciones y pagos a creadores no tendrán afectaciones inmediatas.

Sin embargo, se ha informado que el consejo directivo prepara los respectivos ajustes internos, pues se espera el nombramiento de un nuevo CEO que sustituya a Leonid Radvinsky.