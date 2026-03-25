República Checa vs Irlanda se enfrentan en las semifinales del repechaje de la UEFA en busca de un boleto para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de Irlanda 1-0. Conoce las posibles alineaciones del partido del jueves 26 de marzo.

República Checa vs Irlanda: Pronóstico del partido del repechaje para el Mundial 2026

El pronóstico del partido República Checa vs Irlanda es 0-1 a favor de los irlandeses.

Pronóstico: República Checa 0-1 Irlanda

República Checa vs Irlanda: Posibles alineaciones del partido del repechaje para el Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido República Checa vs Irlanda, correspondiente a las semifinales del repechaje del Mundial 2026.

República Checa

Portero: Matěj Kovář

Defensas: Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Jaroslav Zelený y David Jurásek

Mediocampistas: Tomáš Souček, Michal Sadílek, Lukáš Červ, Kryštof Daněk y David Douděra

Delantero: Patrik Schick

Irlanda

Portero: Caoimhín Kelleher

Defensas: Seamus Coleman, Nathan Collins, Dara O’Shea y Ryan Manning

Mediocampistas: Josh Cullen, Jayson Molumby y Finn Azaz

Delanteros: Chiedozie Ogbene, Troy Parrott y Mikey Johnston

República Checa vs Irlanda: A qué hora y dónde ver el partido del repechaje para el Mundial 2026

República Checa vs Irlanda se enfrentan en el repechaje europeo para el Mundial 2026. La Eden Arena recibirá el partido el jueves 26 de marzo a las 13:45 horas sin transmisión confirmada en México.

Partido: República Checa vs Irlanda

Fase: Repechaje europeo para el Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Eden Arena

Transmisión: UEFA.TV

Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. (Itzel Espinoza )

¿Cómo llegan República Checa vs Irlanda al partido del repechaje del Mundial 2026?

Si triunfa en el cuadro D del repechaje europeo para el Mundial 2026, la República Checa, subcampeona del mundo en 1934 y 1962, disputaría su décima Copa Mundial, la primera desde Alemania 2006.

La República de Irlanda tiene como objetivo disputar su cuarta Copa Mundial, competición que no juega desde 2002.

Esta oportunidad se le presenta después de quedar a apenas tres puntos de una potencia de la talla de Portugal en el Grupo F de la fase preliminar europea.