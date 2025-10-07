El pasado sábado 4 de octubre la Fiscalía de Jalisco confirmó la detención del ex futbolista mexicano Omar Bravo, esto tras haber sido denunciado por un presunto abuso sexual en contra de una menor de edad.

Apenas un día después de haberse confirmado la detención del máximo goleador de Chivas, la Fiscalía de Jalisco confirmó que Omar Bravo fue imputado y puesto en prisión preventiva oficiosa en el Puente Grande.

Las autoridades revelaron que será hasta el próximo viernes 10 de octubre cuando se determine si es vinculado a proceso pero por lo pronto su detención podría afectar en la organización del Mundial 2026.

Caso de Omar Bravo podría afectar al Mundial 2026 y todo por una insólita razón

Omar Bravo fue detenido en el centro de Zapopan y ante la “consistente carpeta de investigación” con los datos de prueba presentados fue clave para que el juez dictara la imputación, esto sucede después de que fuera nombrado embajador del Mundial 2026.

El Mundial 2026 será el primero que se celebrará en tres sedes diferentes: México, Estados Unidos y Canadá, y el primero con 48 selecciones, entre las sedes mexicanas que fueron elegidas para albergar dicho torneo está Guadalajara.

Omar Bravo quien fuera figura con Chivas y que también jugó en los equipos tapatíos de Atlas y Leones Negros, fue elegido por el presidente municipal de Zapopan como embajador de la ciudad de Guadalajara para el Mundial 2026.

Presidente de Zapopan revela qué pasará con Omar Bravo y su nombramiento como embajador del Mundial 2026

Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan reveló que con la detención de Omar Bravo se pone en riesgo su participación en el Mundial 2026 donde sería embajador, pero para ello tendrán que esperar la decisión de la Fiscalía.

“Lo teníamos enlistado como embajador del Mundial, falta mucho para el Mundial, lo que necesitamos saber es qué determina la Fiscalía. Todo lo va a determinar el juez y el procedimiento legal y, si él sale culpable, pues se quitará de la lista.

Jugó el Mundial de Alemania, es una gente muy disciplinada, lo que sucedió ayer pues al que más sorpresa me causó fue a mí. En ese caso no metería las manos, es un asunto muy delicado y si es culpable tendrá que pagar las consecuencias” dijo el presidente municipal de Zapopan.