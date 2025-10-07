La detención de Omar Bravo ocurrida el pasado 4 de octubre ha provocado que cada vez salgan más cosas a la luz, pues ahora se reveló que el exfutbolista de Chivas tuvo una hija con una menor de 16 años cuando él ya tenía 22.

Omar Bravo fue aprehendido en un operativo en Zapopan, Jalisco, por la acusación de abuso infantil agravado, de acuerdo con la Fiscalía de dicho estado.

Cabe mencionar que, tras su retiro del futbol profesional, Omar Bravo, quien es considerado una leyenda del Guadalajara, se había mantenido lejos de los reflectores, sin embargo, eso cambió cuando se dio a conocer su detención.

Omar Bravo tuvo una hija con menor de 16 años cuando él ya tenía 22

Ahora que Omar Bravo se encuentra detenido se reveló que el exfutbolista mexicano fue señalado por no reconocer a la hija que tuvo con Claudia Verónica Hernández Casas.

De acuerdo con varios reportes, Omar Bravo y su entonces pareja, Claudia, sostuvieron una relación cuando ella tenía 15 y él 22 años. A los meses de su noviazgo, ella quedó embarazada a los 16 años, pero el también exfutbolista del Atlas decidió hacerse a un lado y no hacerse responsable.

“(Mi mamá) empezó a buscar a Omar, pero él no le daba la cara, cambio sus números de teléfono y hasta se mudó de casa, así que mi mamá hablo con su representante que en ese entonces era Rubén Pérez. Tenía la esperanza de que fuera a la casa a conocer a la niña; sin embargo, jamás lo hizo. Después su representante hablo con mi mamá, hicimos una prueba de ADN y salió positiva, pero ni así se acercó a su hija”, dijo en su momento la pareja de Omar Bravo.

Hija de Omar Bravo intentó buscar a su padre

Años después, cuando la presunta hija de Omar Bravo tenía 14 años, decidió mandarle un mensaje al jugador mexicano antes del Mundial de Alemania 2006.

“Papá, te quiero mucho, quisiera verte, conocerte, jugar contigo. Cuando anotas gol lo festejo...Me gustaría llevar tu apellido”, dijo la menor sin obtener respuesta del mexicano.