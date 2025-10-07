Omar Bravo fue imputado por la acusación en su contra bajo los cargos por el delito de abuso sexual infantil agravado y en estos momentos, se encuentra a la espera de la audiencia que se celebrará el próximo 10 de octubre en la cual se determinará si es vinculado a proceso, mientras tanto, está bajo prisión preventiva oficiosa, aunque se ha dado a conocer que existiría una grabación en video como principal evidencia en su contra.

Fue el pasado sábado 5 de octubre cuando Omar Bravo fue detenido en el centro de Zapopan y fue puesto a disposición de las autoridades en el Juzgado del penal de Puente Grande, donde se realizó de manera privada la audiencia inicial de imputación. Fue al término de la misma donde trascendió la supuesta existencia de una grabación en video como principal evidencia en contra del exjugador de Chivas.

Cabe mencionar que, en dicha audiencia, la víctima, que tendría parentesco con la esposa de Omar Bravo, manifestó haber sido abusada por el acusado desde el año 2019, cuando ella tenía 11 años y hoy, con 17 años, logró grabar uno de los acercamientos del imputado con propósitos sexuales para mostrarlo a sus familiares a fin de que le creyeran.

¿Qué sigue en el caso de Omar Bravo?

En estos momentos, el caso de Omar Bravo se encuentra a la espera de la audiencia en la cual se determinará si este es vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado. Cabe resaltar que ésta aún no se realiza porque la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que extiende el plazo de la audiencia al próximo viernes.

Mientras tanto, Omar Bravo permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal de Puente Grande mientras las investigaciones siguen su curso a la espera de que surjan más datos que permitan esclarecer los hechos.

Es importante resaltar que la orden de aprehensión ejecutada en contra de Omar Bravo surgió desde la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, donde se consideró que la carpeta de investigación era consistente con los datos de prueba para poder proceder.

Se empaña el legado futbolístico de Omar Bravo

Vale recordar que, con 115 goles anotados como futbolista profesional, Omar Bravo es el goleador histórico de Chivas y esta situación empaña el legado futbolístico que dejó el que también fuera elemento de Deportivo La Coruña en España, así como Atlas, Cruz Azul, Tigres y Leones Negros en el futbol mexicano.

De igual forma, existe un antecedente de un problema de Omar Bravo con la justicia, este fue en el año 2004 y tuvo que ver con un tema vial por conducir a exceso de velocidad junto a su excompañero el Venado Medina.

De tal forma, en los siguientes días se confirmará que procede con Omar Bravo y su posible vinculación a proceso.