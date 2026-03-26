En la antesala de la discusión en el pleno del Senado del proyecto de Plan B electoral, temas como el de la revocación de mandato han motivado un intenso debate entre las distintas fracciones parlamentarias.

Sin embargo, aun cuando dicho tema es el que ha ocupado gran parte de la discusión pública, no es el único punto destacable del dictamen que ya se aprobó en comisiones.

Por lo anterior, te contamos de otros 5 temas clave que se incluyen en la propuesta de Plan B electoral, además del lo relacionado con la revocación de mandato.

Senado de la República (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Los otros 5 temas clave del Plan B que se discuten además de la revocación de mandato

Aunque la revocación de mandato es el punto que más atención tiene debido a la postura de rechazo que PT y la oposición sostienen, el Plan B electoral incluye otros temas clave.

Al respecto, analistas han señalado que además de la revocación de mandato, habría que poner atención en estos 5 temas que sin de gran relevancia en el proyecto legislativo:

Limitar la cantidad de regidores en cabildos municipales, pues propone que máximo sean 15, con el fin de reducir el tamaño de los órganos de gobierno para contener gasto en nómina Establecer un tope al presupuesto de congresos locales, en específico, fijar un techo de 0.70% del presupuesto estatal para frenar excesos y derroche Eliminar prestaciones a funcionarios electorales, lo que implicaría quitar beneficios adicionales como bonos, seguros especiales o compensaciones tanto a consejeros como a magistrados Recortar el 15% del presupuesto del Senado en busca de reforzar la austeridad en el Poder Legislativo federal Incorporar lenguaje incluyente, para lo cual se deberían aplicar ajustes normativos para que las leyes electorales utilicen redacción con perspectiva de género e inclusión

Plan B (Michelle Rojas )

Revocación de mandato sería el único punto que no prosperaría

El debate que ha antecedido a la discusión en el pleno del Senado del Plan B electoral, se ha centrado en la revocación de mandato, debido a que distintas bancadas han expresado su rechazo.

Si bien las fracciones parlamentarias de oposición critican otros puntos, desde el PT se mantiene una postura férrea en contra de la propuesta de adelantar la revocación de mandato para el 2027.

“Nuestro partido va a acompañar en lo general a esta iniciativa de ley que hoy se presenta, estaremos a favor [...] También señalamos que nos separamos del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución″ PT

Incluso, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, garantizó que el partido acompañará el dictamen en lo general, pero presentaría una reserva para desechar lo referente a la revocación.

Por ello y debido a los votos que se acumularían, se prevé que el de la revocación de mandato sería el único punto que no prosperaría por la falta de los sufragios de la bancada petista.