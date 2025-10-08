La noche del pasado sábado 5 de octubre, Omar Bravo fue detenido en Zapopan, Jalisco, luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra por presuntamente haber cometido el delito de abuso sexual infantil agravado.

Desde entonces, de a poco han salido a la luz más detalles sobre el caso contra Omar Bravo e incluso comenzó a circular el rumor en redes de que la denunciante había sido Claudia Casas, activista, política y abogada con quien el exfutbolista de Chivas tuvo una relación y una hija.

Sin embargo, Claudia Casas rompió el silencio y divulgó un comunicado en redes sociales en el que se deslindó del proceso que enfrenta su expareja, además de que compartió varios detalles sobre el caso.

Expareja de Omar Bravo rompe el silencio y da detalles sobre el caso

La periodista Yohali Reséndiz compartió un comunicado realizado y enviado a diversos medios de comunicación por Claudia Casas, expareja de Omar Bravo, en el que se pronunció sobre las versiones que la vinculan a ella y a su hija con la denuncia por presunto abuso sexual.

En el comunicado, la expareja de Omar Bravo asegura que ni ella ni su hija tienen nada que ver con el proceso legal que enfrenta su padre, además de que aseguró que ha ejercido una paternidad responsable y respetuosa.

No obstante, también dio a conocer que la verdadera denunciante es Cecilia Acevedo Montoya y dio a conocer las iniciales del nombre de la víctima, es decir, la menor a la que el exjugador de Chivas habría agredido sexualmente.

.📍#Mexico #OmarBravo

🚨

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN



Por medio del presente, es mi deseo aclarar y corregir que la información difundida donde se me relaciona con la denuncia que logró la vinculación a proceso de Omar Bravo por su presunta… pic.twitter.com/KfTemc9lVK — Yohali Reséndiz (@yohaliresendiz) October 8, 2025

“Esperamos que se respete esta relación y se evite cualquier daño adicional a nuestra familia. Agradezco su atención y empatía…”, se lee al final del comunicado que ha comenzado a circular en internet.

Menor presuntamente abusada por Omar Bravo sería parte de su familia más cercana

Nacho Lozano, periodista de Imagen Televisión, dio a conocer a través de su noticiero el martes 7 de octubre por la noche que fuentes cercanas al caso revelaron que la presunta víctima pertenece a su núcleo familiar.

Fuentes cercanas al caso de Omar Bravo confirmaron a #ImagenNoticias que la presunta víctima de abuso sexual infantil sería parte de su entorno familiar y que podrían existir otras menores afectadas. pic.twitter.com/4NeJ15dtG3 — Nacho Lozano (@nacholozano) October 8, 2025

Además, dieron a conocer que esa no sería la única persona a la que el exjugador del Rebaño Sagrado habría agredido sexualmente, sino que además habría otras víctimas, aunque las autoridades todavía no confirman esta información.