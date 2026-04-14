El PSG volvió a vencer al Liverpool 2-0 en el partido de vuelta (4 a 0 en el marcador global) para así sellar su pase a las semifinales de la Champions League 2026.

Marcador final partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League: Liverpool 0-2 PSG

¿Cómo fue el triunfo del PSG vs Liverpool en el partido de vuelta de cuartos de final de Champions League?

El PSG volvió a derrotar al Liverpool en los cuartos de final de la Champions League 2026, ahora también en el partido de vuelta en Anfield, casa del equipo inglés.

Así fueron los momentos claves del partido Liverpool vs PSG:

Minuto 72: Gol de Ousmane Dembele (PSG)

Minuto 90+1: Gol de Ousmane Dembele (PSG)

PSG avanzó a semifinales de Champions (Twitter @ChampionsLea)

PSG avanza a semifinales de la Champions League; espera por Real Madrid o Bayern Múnich

El PSG selló su boleto a las semifinales de la Champions League 2026 tras vencer al Liverpool la ronda de cuartos de final. Ahora espera por su rival.

El rival del actual campeón de la Champions saldrá del choque entre Real Madrid y Bayern Múnich, cuya definición será el miércoles 15 de abril.

El cuadro merengue cayó 2-1 en el partido de ida ante los bávaros, por lo que el cuadro alemán es amplio favorito para avanzar a las semifinales y medirse al PSG, en lo que sería prácticamente una final adelantada.

¿Qué sigue para el PSG? Juega el fin de semana en la Ligue 1

Ya con el boleto a semifinales de Champions League, el PSG regresa a la acción el fin de semana en el torneo local, en la Ligue 1.

Será el domingo 19 de abril cuando el PSG reciba al Olympique de Lyon en el Parque de los Príncipes en punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México.