Quedaron definidos los cruces de semifinales de la Champions League 2026, con el PSG vs Bayern Múnich como la serie más atractiva y considerada una “final adelantada”.

PSG vs Bayern Múnich Atlético de Madrid vs Arsenal

El campeón vigente enfrentará al gigante alemán en una eliminatoria de pronóstico reservado.

Por otro lado, Atlético de Madrid y Arsenal buscarán romper con su historial de quedarse en la orilla y alcanzar la gran final.

Los partidos de ida se jugarán el 28 y 29 de abril, mientras que las vueltas serán el 5 y 6 de mayo de 2026.

PSG vs Bayern Munich es una final adelantada en la Champions League 2026

Dos de los grandes candidatos a ganar la Champions League como lo son PSG y Bayern Munich se enfrentarán en una eliminatoria de pronóstico reservado.

Se trata de dos de las plantillas más poderosas de toda Europa, además del campeón actual que defenderá su corona ante el gigante alemán que quiere volver al trono de la Champions League. PSG y Bayern Munich ofrecerán una final adelantada.

PSG llega a esta instancia luego de eliminar sin complicaciones a Liverpool, mientras que Bayern Munich tuvo una serie de alarido contra Real Madrid.

Atlético de Madrid vs Arsenal: Duelo de “víctimas” en Europa por un boleto a la final

Hablar de Atlético de Madrid y Arsenal es referirse a equipos que históricamente se quedan en la orilla a la hora de las citas importantes y en esta Champions League 2026 quieren cambiar eso.

Atlético de Madrid se presentará con el impulso anímico de haber eliminado a Barcelona, mientras que Arsenal dejó dudas por como terminó la serie ante Sporting de Lisboa y la baja de rendimiento en la Premier League.

Arsenal es otro de los cuatro semifinalistas en Champions League (Kin Cheung / AP)

¿Dónde ver las semifinales de Champions League 2026?

Las dos series de semifinales de la Champions League 2026 podrás seguirlas a través de HBO Max y FOX.

Las fechas ya están confirmadas, los encuentros serán a las 13:00 hrs (tiempo del centro de México) y de estas semifinales saldrán los dos contendientes por el título de la Champions League 2026.