Bayern Múnich vs Real Madrid juegan el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Miércoles 15 de abril a las 13 horas por FOX One.

Partido: Bayern Múnich vs Real Madrid

Fecha: Miércoles 15 de abril

Fase: Partido de vuelta cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allianz Areva

Transmisión: FOX One

Bayern Múnich vs Real Madrid: ¿Cuándo ver la Champions League?

Los cuartos de final de la Champions League 2026 enfrentan al Bayern Múnich vs Real Madrid, el miércoles 15 de abril.

Bayern Múnich vs Real Madrid: ¿Dónde ver la Champions League?

Bayern Múnich vs Real Madrid se jugará a partir de las 13 horas en el Allianz Arena, y se podrá ver en FOX One.

Partido: Bayern Múnich vs Real Madrid

Fecha: Miércoles 15 de abril

Fase: Partido de vuelta cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allianz Areva

Transmisión: FOX One

¿Cómo quedaron Real Madrid vs Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League?

Bayern Múnich 2-1 Real Madrid fue el resultado en el partido de ida de cuartos de final de la Champions League 2026.

Esto necesitan ambos equipos para avanzar en la Champions League 2026: