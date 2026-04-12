Arsenal vs Sporting se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026.

El pronóstico es 2-0 para Arsenal. Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el 15 de abril.

Arsenal vs Sporting: Pronóstico del partido de Champions League

El pronóstico del partido Arsenal vs Sporting es victoria 2-0 del equipo inglés para avanzar con marcador global de 3-0.

Pronóstico: Arsenal 2-0 Sporting

Arsenal vs Sporting: Posibles alineaciones del partido de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Arsenal vs Sporting.

Arsenal

Portero: Raya

Defensas: White, Saliba, Gabriel y Calafiori

Mediocampistas: Zubimendi, Rice y Ødegaard

Delanteros: Madueke, Gyökeres y Martinelli﻿

Sporting

Portero: Rui Silva

Defensas: Iván Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio y Maxi Araújo

Mediocampistas: Debast, Morita, Catamo, Francisco Trincão y Pedro Gonçalves

Delantero: Luis Suárez

Arsenal vs Sporting: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League

Los cuartos de final de la Champions League 2026 tendrán el partido Arsenal vs Sporting el miércoles 15 de abril. FOX One transmite a las 13 horas.

Partido: Arsenal vs Sporting

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Fase: Vuelta cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: FOX One

¿Cómo quedaron Sporting vs Arsenal en la ida de cuartos de final de la Champions League 2026?

Arsenal ganó 1-0 al Sporting, el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2026, así que busca sellar su pase en casa, el miércoles 15 de abril.

Esto necesitan Arsenal y Sporting para avanzar a las semifinales de la Champions League 2026:

Arsenal necesita mantener la ventaja global ante Sporting para ser uno de los semifinalistas de la Champions League 2026

Sporting necesita ganar por un gol de diferencia para forzar los tiempos extras ante Arsenal.

Si Sporting gana por más de dos goles de diferencia, avanzará a la siguiente ronda del torneo.



