Liverpool vs PSG juegan la vuelta de cuartos de final de la Champions League. El pronóstico es 1-1 y avanza el equipo francés a semifinales con global de 3-1.
Liverpool vs PSG: Pronóstico de la vuelta de cuartos de la Champions League
El pronóstico del partido Liverpool vs PSG es 1-1, resultado con el que avanza el equipo francés a semifinales con global de 3-1.
- Pronóstico: Liverpool 1-1 PSG (Global 1-3)
Liverpool vs PSG: Posibles alineaciones del partido de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Liverpool vs PSG que se jugará el 14 de abril en la cancha de Anfield.
Liverpool
- Portero: Mamardashvili
- Defensas: Frimpong, Konaté, Van Dijk y Kerkez
- Mediocampistas: Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister y Wirtz
- Delanteros: Salah, Ekitiké
PSG
- Portero: Safonov
- Defensa: Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes
- Mediocampistas: Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves
- Delanteros: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia
Liverpool vs PSG: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League
El partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, Liverpool vs PSG, es el martes 14 de abril a las 13 horas.
- Partido: Liverpool vs PSG
- Fecha: Martes 14 de abril
- Fase: Partido de vuelta de los cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Anfield
- Transmisión: HBO Max y TNT Sports
¿Cómo quedaron PSG vs Liverpool en la ida de la Champions League?
El PSG ganó 2-0 la ida de los cuartos de final de la Champions League ante Liverpool el 8 de abril de 2026.
Tras el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, esto es lo que necesitan PSG y Liverpool para avanzar a las semifinales.
Al PSG le basta con mantener la ventaja global para avanzar a las semifinales de la Champions League 2026, mientras que Liverpool requiere ganar por dos tantos de diferencia para forzar tiempos extras.