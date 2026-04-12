Liverpool vs PSG juegan la vuelta de cuartos de final de la Champions League. El pronóstico es 1-1 y avanza el equipo francés a semifinales con global de 3-1.

Liverpool vs PSG: Pronóstico de la vuelta de cuartos de la Champions League

El pronóstico del partido Liverpool vs PSG es 1-1, resultado con el que avanza el equipo francés a semifinales con global de 3-1.

Pronóstico: Liverpool 1-1 PSG (Global 1-3)

Liverpool vs PSG: Posibles alineaciones del partido de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Liverpool vs PSG que se jugará el 14 de abril en la cancha de Anfield.

Liverpool

Portero: Mamardashvili

Defensas: Frimpong, Konaté, Van Dijk y Kerkez

Mediocampistas: Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister y Wirtz

Delanteros: Salah, Ekitiké

PSG

Portero: Safonov

Defensa: Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes

Mediocampistas: Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves

Delanteros: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia

Liverpool vs PSG: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, Liverpool vs PSG, es el martes 14 de abril a las 13 horas.

Partido: Liverpool vs PSG

Fecha: Martes 14 de abril

Fase: Partido de vuelta de los cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Anfield

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

PSG gana y se acerca a las semifinales de la Champions League (Thibault Camus / AP)

¿Cómo quedaron PSG vs Liverpool en la ida de la Champions League?

El PSG ganó 2-0 la ida de los cuartos de final de la Champions League ante Liverpool el 8 de abril de 2026.

Tras el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, esto es lo que necesitan PSG y Liverpool para avanzar a las semifinales.

Al PSG le basta con mantener la ventaja global para avanzar a las semifinales de la Champions League 2026, mientras que Liverpool requiere ganar por dos tantos de diferencia para forzar tiempos extras.