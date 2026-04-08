El PSG dio un golpe de autoridad en la ida de los cuartos de final de la Champions League al vencer 2-0 al Liverpool el 8 de abril de 2026.

Marcador: PSG 2-0 Liverpool | Ida cuartos de final de la Champions League 2026

Con goles de Desiré Doudé al minuto 11 y Jvicha Kvaratsjelia al 65, el vigente campeón tomó ventaja en París y buscará sellar su pase a semifinales en Anfield.

Liverpool necesita ganar por dos tantos de diferencia para forzar tiempos extras, mientras que al PSG le basta con mantener la ventaja global.

Así fue el triunfo de PSG sobre Liverpool en la ida de cuartos de final de la Champions League

El PSG sigue su camino a revalidar el campeonato de la Champions League, tras sacar ventaja en la ida de los cuartos de final ante Liverpool.

Goles y situaciones del partido PSG vs Liverpool:

Minuto 11: Desiré Doudé anota el 1-0 a favor del PSG sobre Liverpool.

Minuto 65: Jvicha Kvaratsjelia hizo el 2-0 para el PSG.

¿Qué necesitan PSG y Liverpool para avanzar a las semifinales de la Champions League 2026?

Tras el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, esto es lo que necesitan PSG y Liverpool para avanzar a las semifinales.

En los cuartos de final de la Champions League, si el marcador global está empatado tras los 180 minutos, se juega una prórroga de 30 minutos.

Si persiste la igualdad, el ganador se decide en tanda de penaltis. La regla del gol de visitante no aplica.

Al PSG le basta con mantener la ventaja global para avanzar a las semifinales de la Champions League 2026, mientras que Liverpool requiere ganar por dos tantos de diferencia para forzar tiempos extras.

(Thibault Camus / AP)

¿Cuándo vuelven a jugar PSG y Liverpool?

El martes 14 de abril es la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, cuando Liverpool reciba al PSG.

El PSG no tendrá actividad en su liga local previo al partido de vuelta de la Champions League.

Por su parte, Liverpool recibirá a Fulham el sábado 11 de abril en la Premier League.