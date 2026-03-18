Con el partido Real Madrid vs Bayern Múnich como el cruce más atractivo de los cuartos de final de la Champions League 2026, quedaron definidas las 4 series que iniciarán entre el 6 y 8 de abril.

Los partidos de vuelta se jugarán los días 14 y 15 de abril.

Así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Champions League 2026:

Real Madrid vs Bayern Múnich

Sporting de Lisboa vs Arsenal

PSG vs Liverpool

FC Barcelona vs Atlético de Madrid

(ESPECIAL)

Real Madrid vs Bayern Múnich es un clásico en la Champions League 2026

Real Madrid se mantiene como uno de los equipos favoritos para ganar la Champions League 2026, pero en su camino se encontrará al gigante alemán, Bayern Múnich, en el partido más atractivo de cuartos de final.

Se trata de dos equipos con mucha historia en el futbol europeo, y el Bayern Múnich llega en plan retador tras avasallar con marcador global de 10-2 al Atalanta.

Real Madrid tampoco tuvo muchos problemas para eliminar al Manchester City en octavos, pero el grado de dificultad crece para ambos equipos.

Real Madrid sigue su camino en la Champions League 2026 (Manu Fernandez / AP)

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Duelo español de alto calibre en la Champions League 2026

En otro duelo de alto calibre, el FC Barcelona se medirá con el Atlético de Madrid, uno de los cuatro partidos de los cuartos de final de la Champions League 2026.

El FC Barcelona avanzó sobre el Newcastle, mientras que el Atlético de Madrid hizo lo propio ante Tottenham.

Barcelona elimina al Newcastle y se mete a cuartos de Champions. (Joan Monfort / AP)

El PSG sigue su camino al bicampeonato

Después de derrotar al Chelsea, el PSG, vigente monarca de la Champions League, se medirá con Liverpool, equipo que acabó con las aspiraciones del Galatasaray.

Finalmente, el Arsenal, líder de la Premier League, chocará ante Sporting de Lisboa.

En el papel es la serie que luce como más dispareja en los cuartos de final de la Champions League 2026.