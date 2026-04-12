Bayern Múnich vs Real Madrid se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026.

El pronóstico es 2-2 y pase a semifinales del Bayern Múnich sobre Real Madrid, con global de 4-3. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Bayern Múnich vs Real Madrid: Pronóstico del partido de Champions League

El pronóstico del partido Bayern Múnich vs Real Madrid es empate 2-2 y pase a semifinales del equipo alemán con global de 4-3.

Pronóstico: Bayern Múnich 2-2 Real Madrid (Global 4-3)

Bayern Múnich vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Bayern Múnich vs Real Madrid.

Bayern Múnich

Portero: Neuer

Defensas: Stanišić, Upamecano, Tah y Laimer

Mediocampistas: Kimmich, Pavlović, Gnabry, Olise y Luis Díaz

Delanteros: Kane

Real Madrid

Portero: Lunin

Defensas; Éder Militão, Huijsen, Rüdiger y Fran García

Mediocampistas: Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Pitarch

Delanteros: Mbappé, Vinícius Júnior﻿

Bayern Múnich recibirá al Real Madrid (Lynne Sladky / AP)

Bayern Múnich vs Real Madrid: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League

Los cuartos de final de la Champions League 2026 tendrán el partido Bayern Múnich vs Real Madrid el martes 14 de abril. FOX One transmite a las 13 horas.

Partido: Bayern Múnich vs Real Madrid

Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Fase: Vuelta cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allianz Arena

Transmisión: FOX One

¿Cómo quedaron Real Madrid vs Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League?

Bayern Múnich 2-1 Real Madrid fue el resultado en el partido de ida de cuartos de final de la Champions League 2026.

Esto necesitan ambos equipos para avanzar en la Champions League 2026:

El Real Madrid necesita ganar por un gol para empatar la eliminatoria y forzar tiempos extras ante Bayern Múnich.

Si Real Madrid quiere clasificar necesita ganar por dos goles de diferencia, pues los tantos de visitante no cuentan.

Al Bayern Múnich le basta mantener la ventaja en el global para avanzar a semifinales de la Champions League.

Cualquier empate le da el pase al Bayern Múnich.



