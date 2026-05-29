Las Fuerzas Armadas diseñaron el Plan Kukulcán para garantizar la seguridad en México durante el Mundial 2026; entre sus tareas, reforzaron la acción ante posibles actos terroristas y el crimen organizado.

El papel principal de las Fuerzas Armadas en el Mundial 2026 será realizar labores de inteligencia preventiva y monitoreo permanente a fin de anticipar cualquier contingencia, incluso actos de terrorismo.

México preparado para actuar ante terrorismo y crimen organizado rumbo al Mundial 2026

A semanas del inicio del Mundial 2026, el general Román Villalvazo, director del centro Coordinador para atender los asuntos de la justa deportiva, afirmó que México ha reforzado la seguridad ante el terrorismo y el crimen organizado.

México refuerza seguridad ante terrorismo y crimen organizado rumbo al Mundial 2026 (Cortesía)

En entrevista con López-Dóriga, Román Villalvazo detalló cuáles son las medidas que se han reforzado y se implementarán durante el Mundial 2026, principalmente alrededor de estadios y zonas de concentración de aficionados.

Entre estas medidas se encuentran:

Uso de tecnología avanzada e inteligencia para anticiparse a posibles eventos y responder a contingencias antes de que ocurran

Barridos especializados para detectar amenazas de tipo químico, biológico, radiológico, nuclear y de explosivos

Implementación de sistemas antidrones omnidireccionales y direccionales en estadios y Fan Festivals

Rutas seguras para aislar y focalizar las actividades del Mundial, evitando que se vean afectadas por otras problemáticas delictivas

Cinturones de seguridad en hoteles, estadios y aeropuertos

Asimismo, el general Román Villalvazo destacó que México mantiene canales abiertos con agencias de Estados Unidos y Canadá para compartir información sobre riesgos potenciales mediante sistemas seguros.