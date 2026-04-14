El Atlético de Madrid eliminó a FC Barcelona en cuartos de final de la Champions League 2026 pese a que el partido de vuelta terminó 1-2 en favor de los culés este 14 de abril.

Marcador: Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona | Vuelta cuartos de final de la Champions League 2026

FC Barcelona empató el marcador global en los primeros 25 minutos del partido, pero un tanto de Lookman le devolvió la ventaja en el global al Atlético de Madrid.

Con el 3-2 en el global, los Colchoneros dejaron fuera a la escuadra blaugrana y se convirtieron en semifinalistas de la Champions League 2026.

Así fue el Atlético de Madrid vs FC Barcelona en la Champions League 2026

Atlético de Madrid y FC Barcelona ofrecieron un encuentro emocionante en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026.

El FC Barcelona mostró reacción, pero un descuido permitió que Atlético de Madrid anotará el gol que marcó la diferencia en esta eliminatoria.

Goles y situaciones del partido:

Minuto 4: Lamine Yamal anotó y abrió el marcador en favor de FC Barcelona.

Minuto 24: Ferran Torres anotó el gol que le daba el empate global a FC Barcelona.

Minuto 31: Ademola Lookman hizo el gol que le devolvió la ventaja a Atlético de Madrid.

Minuto 80: Eric García vio la tarjeta roja tras una revisión en el VAR.

¿Cuándo vuelven a jugar Atlético de Madrid y FC Barcelona?

El Atlético de Madrid vuelve a jugar el sábado 18 de abril ante la Real Sociedad por la final de la Copa del Rey.

FC Barcelona recibirá a Celta de Vigo el miércoles 22 de abril en la Jornada 33 de LaLiga.

¿Contra quién jugará Atlético de Madrid en semifinales de Champions League 2026?

Atlético de Madrid espera rival en las semifinales de la Champions League 2026 y se medirá ante el ganador de la eliminatoria de Arsenal vs Sporting de Lisboa.

Será hasta el miércoles 15 de abril cuando se conozca al ganador de Arsenal vs Sporting de Lisboa y con ello, se sepa quien jugará frente al Atlético de Madrid.