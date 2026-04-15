Se jugó Arsenal vs Sporting CP, duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026. El equipo inglés ganó la eliminatoria y se metió en las semifinales del torneo de clubes más importante de Europa.

Marcador Final partido de vuelta: Arsenal 0-0 Sporting CP

Marcador Global: Arsenal 1-0 Sporting CP

¿Cómo fue el partido Arsenal vs Sporting CP, vuelta de cuartos de final de Champions League?

El partido Arsenal vs Sporting CP, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, terminó sin goles, aunque no faltaron las emociones.

El cuadro inglés fue el que tuvo un poco más de llegadas de peligro, aunque no logró anotar en portería rival.

Mientras que el Sporting CP se quedó corto en cuanto ideas, pues solo pudo hacer 8 disparos totales, únicamente uno de ellos con dirección a portería.

Arsenal avanza a semifinales de la Champions League; enfrentará al Atlético de Madrid

El Arsenal eliminó al Sporting CP y calificó a las semifinales de la UEFA Champions League, en donde ya tiene rival definido.

Se tratará del Atlético de Madrid, equipo que eliminó al FC Barcelona, que era uno de los equipos favoritos para pelear por el título.

El partido de ida se jugará el miércoles 29 de abril en el Estadio Metropolitano de Madrid; la vuelta se disputará 5 de mayo en la casa del Arsenal.

¿Qué sigue para el Arsenal? Juega partido clave en la Premier League

El Arsenal avanzó a semifinales de Champions, pero ahora tiene que enfocarse en la Premier League, donde tiene un partido clave el fin de semana.

El domingo 19 de abril se medirá al Manchester City en un partido que podría definir el título de la Premier League, la mejor liga del mundo.