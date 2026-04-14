La historia de Mohamed Salah en Champions League con Liverpool llegó a su fin tras la eliminación frente al PSG en los cuartos de final.

El delantero egipcio, ídolo de Anfield, ingresó desde el banquillo y recibió una emotiva ovación de los aficionados, conscientes de que era su última participación europea con los Reds.

Salah deja una huella imborrable: campeón en 2019, subcampeón en 2018 y 2022, además de convertirse en el jugador con más partidos de Champions en la historia del club, con 82 encuentros disputados.

La emotiva despedida de Mohamed Salah en Champions League

Al concluir el encuentro de Champions League, todos en Anfield sabían que era la última vez que verían a Mohamed Salah en competencias europeas con la camiseta de Liverpool, por lo que le aplaudieron antes de que se retirara de la cancha.

Mohamed Salah vivió su última noche de Champions League con Liverpool (Agencia AP / AP)

El delantero egipcio no ignoró el gesto y le devolvió la ovación a los hinchas que lo tienen identificado como un ídolo y referente en la historia moderna de los Reds. Para nadie es un secreto que Liverpool es el club que marcó la carrera de Mohamed Salah.

Ahora, solamente resta la Premier League para Liverpool y pelear ahí por puestos europeos para el año entrante, pero ya sin Salah en su plantilla.

Mohamed Salah jugó su último partido de Champions League tras la eliminación ante el PSG. (Dave Shopland / AP)

La huella de Mohamed Salah en Liverpool dentro de Champions League

Hablar de Mohamed Salah con Liverpool en Champions League es referirnos a historia viva de los Reds en esta competencia.

Por una parte, Mohamed Salah puede presumir haber ganado la Champions League con Liverpool en la temporada 2018-2019; además, fue subcampeón en 2017-2018 y 2021-2022.

Además, puede presumir ser el jugador que más partidos de Champions League jugó en la historia de Liverpool con 82, por encima de hombres como Jamie Carraguer y Steven Gerard.