El gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió este lunes 29 de junio de 2026, su experiencia mundialista con una delegación de Marruecos rumbo al próximo Mundial 2030.

En redes sociales, Samuel García dio la bienvenida al embajador Abdelfattah Lebbar y al ministro de Finanzas y presidente de la Federación, Fouzi Lekjaa, con quienes se reunió en Palacio de Gobierno de Nuevo León.

Esto en las vísperas del partido Países Bajos vs Marruecos de los 32vos de final del Mundial 2026, el cual se llevará a cabo en la cancha del Estadio BBVA en Monterrey.

Samuel García recibe delegación de Marruecos rumbo al Mundial 2030

Samuel García compartió este lunes la reunión diplomática que sostuvo con representantes de Marruecos, con quienes abordó el tema de ser sede mundialista.

Esto toda vez que Marruecos será sede del Mundial 2030, la cual se encuentra organizando de forma conjunta con España.

Samuel García comparte su experiencia mundialista con Marruecos rumbo a 2030 (@samuel_garcias / X)

La reunión permitió el intercambio de visiones sobre la gestión de infraestructura y logística que requiere una sede como lo fue Nuevo León para el Mundial 2026.

Durante la charla, el mandatario estatal ofreció asesoría técnica a la comitiva visitante, destacando la relevancia de establecer canales de comunicación para optimizar los preparativos de la justa mundialista.

Como regalos por parte de la comitiva marroquí, el gobernador Samuel García recibió algunos obsequios, como lo fueron los jerseys que la Selección de Marruecos se encuentra utilizando en el actual Mundial 2026.

Samuel García buscará vuelos directos a Marruecos para el Mundial 2030

Samuel García manifestó que su gobierno recibió una invitación de Marruecos para viajar al país africano como parte de las buenas relaciones entre ambas partes.

Indicó que, con vísperas del Mundial 2030, Nuevo León llevará una delegación para buscar fortalecer su relación comercial con este país africano.

De manera adicional, destacó la existencia de vuelos directos entre Monterrey y Madrid, España, por lo que aseguró que ahora buscará vuelos directos entre Monterrey y Casa Blanca, Marruecos.

Esto como muestra de las buenas relaciones entre ambas naciones y de cara a lo que será la conectividad para miles de personas en el Mundial 2030.

Entre las acciones de bienvenida y como parte del partido Marruecos vs Países Bajos, invitó a los seguidores marroquíes a reunirse en el Parque del Agua, el cual preparó una celebración mundialista para dicha nación.