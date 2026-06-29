Brasil, uno de los favoritos para ganar el Mundial 2026, se mide este lunes con Japón en busca del pase a octavos de final y el pronóstico es 3-1 a favor de la selección sudamericana.
Después de terminar como líder invicto en la fase de grupos del Mundial 2026, Brasil es favorito sobre Japón en los dieciseisavos de final del torneo.
Japón llega al partido tras quedar en tercer lugar de su grupo en el Mundial 2026.
Brasil vs Japón: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026
Victoria 3-1 de Brasil es el pronóstico del partido ante Japón con el pase a octavos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Brasil 3-1 Japón
México vs Japón: Posibles alineaciones en busca del pase a octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Brasil vs Japón, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Brasil
- Portero: Alisson Becker
- Defensas: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos
- Mediocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá
- Delanteros: Rayan, Matheus Cunha, Vinícius
Japón
- Portero: Zion Suzuki
- Defensas: Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Hiroki ItōCarrileros
- Mediocampistas: Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura
- Delanteros: Ayase Ueda, Daizen Maeda
Brasil vs Japón: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Brasil vs Japón se enfrentan en el Mundial 2026 el lunes 29 de junio. Transmite ViX a las 11 horas.
- Partido: Brasil vs Japón
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Lunes 29 de junio del 2026
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Houston
- Transmisión: VIX