Achraf Hakimi, el capitán de la Selección de Marruecos en el Mundial 2026 y defensa en el Paris Saint-Germain, es un futbolista español con ascendencia marroquí.

El futbolista se encuentra en medio de la polémica por la decisión del tribunal de Hauts-de-Seine en España de realizar un juicio por la acusación en su contra por violación interpuesta en 2023.

Por ello, aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Achraf Hakimi, como:

¿Quién es Achraf Hakimi?

¿Cuántos años tiene Achraf Hakimi?

¿Cuál es el signo zodiacal de Achraf Hakimi?

¿Achraf Hakimi tiene esposa?

¿Achraf Hakimi tiene hijos?

¿Qué estudió Achraf Hakimi?

¿Cuál es la trayectoria de Achraf Hakimi? y más

¿Quién es Achraf Hakimi?

El futbolista Achraf Hakimi, cuyo nombre completo es Achraf Hakimi Mouh, nació en Madrid en 1998 y fue criado en Getafe, España.

¿Cuántos años tiene Achraf Hakimi?

Achraf Hakimi nació el 4 de noviembre de 1998, por lo que actualmente tiene 27 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Achraf Hakimi?

Ya que Achraf Hakimi cumple años el 4 de noviembre, el futbolista del Paris Saint-Germain nació bajo el signo de Escorpio.

Achraf Hakimi arremetió contra la afición de Marruecos por abucheos en la Copa Africana 2025 (Aurelien Morissard / AP)

¿Achraf Hakimi tiene esposa?

Achraf Hakimi se casó con Hina Abouk, actriz española, en 2020; sin embargo, en 2023 el matrimonio se terminó, luego de las acusaciones por violación que una mujer interpuso contra él en febrero de dicho año.

Sin embargo, la actriz señaló que su separación no estuvo relacionada con las acusaciones y que tomó la decisión meses antes de dichos acontecimientos.

¿Achraf Hakimi tiene hijos?

Se desconoce si Achraf Hakimi tiene o no hijos.

¿Qué estudió Achraf Hakimi?

Achraf Hakimi no tiene una carrera universitaria debido a que enfocó sus esfuerzos al futbol profesional.

¿Cuál es la trayectoria de Achraf Hakimi?

Achraf Hakimi ingresó a la cantera del Real Madrid en España a los 7 años de edad; desde ese momento se enfocó a su carrera como futbolista.

En octubre de 2017 debutó en el Real Madrid en el partido contra el Real Club Deportivo Español en el estadio Santiago Bernabéu.

En 2018 pasó al futbol alemán con el Borussia Dortmund con el que estuvo durante dos temporadas.

Para el 2020 fue transferido al Inter de Milán y en 2021 pasó al París Saint-Germain, equipo para el que aún juega.

A pesar de ser nacido en España, el jugador ha decidido mantenerse en la selección de Marruecos, su nacionalidad de ascendencia, con la que ha participado en los mundiales de 2018, 2022 y 2026.