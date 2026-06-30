El portero marroquí Yassine Bounou, conocido como “Bono”, reveló su simpatía por el Club América y aseguró que, de jugar en la Liga MX, elegiría a las Águilas.
“A mí siempre, el Club América me gustó. Muchas veces cuando veía un par de partidos, el Club América siempre fue un club que me gustó“Yassine Bounou, portero de Marruecos
En entrevista para el podcast Miro de Atrás, conducido por Nahuel Guzmán y Gonzalo Iglesias, el arquero de 35 años recordó que en su infancia seguía al América por el color de su camiseta.
Aunque actualmente milita en el Al-Hilal FC, donde renovó contrato hasta 2028, su gusto por el club mexicano nunca ha pasado desapercibido.
Bono elige al Club América si algún día juega en la Liga MX
Previo al Mundial 2026, en marzo pasado, durante una entrevista para Miro de Atrás, podcast que conducen Nahuel Guzmán y Gonzalo Iglesias, el portero nacido en Canadá, reveló su gusto por Las águilas del América.
“Si te tocara atajar en México, ¿qué equipo elegirías?”, preguntaron al arquero -de 35 años de edad-, quien sin tanto rodeo respondió: “A mí siempre, el Club América me gustó. Muchas veces cuando veía un par de partidos, el Club América siempre fue un club que me gustó”.
Enseguida, Yassine Bounou explicó que durante su infancia, entre 2006 y 2007, estaba pendiente del Club América y es que le gustaba el color de la camiseta.
“Me acuerdo de chico, en Marruecos, cuando vendían las camisetas. La del Club América estaba, me acuerdo”.Yassine Bounou, portero de Marruecos
Actualmente dice mantenerse informado del futbol mexicano por lo que no dudó en reconocer que Tigres ha aumentado de nivel.
Yassine Bounou no oculta su gusto por el Club América
Aunque Yassine Bounou ha revelado que le gustaría ser parte del Club América si fuera parte de la Liga MX, la realidad es que nunca ha ocultado su gusto por el equipo.
Durante el Mundial de Qatar 2022, seguidores de ‘Bono,’ como llaman cariñosamente al portero de Marruecos, descubrieron que éste sigue en Instagram al Club América.
Tal acción sembró una esperanza en los aficionados de Las Águilas, quienes pidieron que el canadiense fuera visto como posible sustituto de Guillermo Ochoa, quien decidió no renovar contrato con el equipo.
Desafortunadamente el deseo no se cumplió en aquel momento y es posible que tampoco se cumpla en un futuro cercano ya que Yassine Bounou actualmente juega para el Al-Hilal FC en dónde acaba de renovar contrato hasta el 2028.
Su sueldo es de 10.20 millones de euros al año, es decir, más de 203 millones de pesos al año.