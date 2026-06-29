En medio de una tragedia personal, el delantero neerlandés Cody Gakpo decidió permanecer con la selección de Países Bajos en el Mundial 2026, tras anunciar junto a su pareja, Noa Van der Bij, la pérdida de su bebé, quien llevaría por nombre Elijah Raphael.

Con el corazón roto, Cody Gakpo jugará el 29 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey frente a Marruecos en los dieciseisavos de final.

La noticia ha conmovido a compañeros y aficionados de la selección de Países Bajos, quienes le han expresado solidaridad y respeto en este difícil momento.

KNVB confirma presencia de Cody Gakpo en el Países Bajos vs Marruecos

El delantero del Liverpool de Inglaterra hizo pública su decisión a la Real Federación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB) tras la perdida de su bebé, quien llevaría por nombre Elijah Raphael.

“Cody ha decidido, tras hablar con su novia, quedarse con el grupo. Respetamos su privacidad y no haremos más comentarios”. KNVB

Con el corazón roto, este 29 de junio, Cody Gakpo se entregará a la cancha del Estadio Monterrey, donde Países Bajos se enfrentará a Marruecos en los dieciseisavos de final.

Países Bajos es favorito por ligero margen sobre Marruecos en el Mundial 2026 (especial )

La situación ha conmovido a la plantilla, pero también a los aficionados de Países Bajos, quienes le han expresado solidaridad y apoyo en un momento difícil a nivel personal.

El futbolista neerlandés, de 27 años de edad, tendrá que asimilar la pérdida y enfocarse en el partido que será decisivo.

La Naranja Mecánica, en esta justa deportiva, ha demostrado que su nivel es superior frente a selecciones que prometían e inevitablemente están decepcionando.

El equipo viene de derrotar a Suecia con un marcador que nadie hubiera adivinado (5-1) por lo que se espera que no baje de nivel y, por supuesto, se mantenga en el Mundial 2026.

¿Qué le pasó a Cody Gakpo?

El pasado 27 de junio, Cody Gakpo y su pareja, la modelo Noa Van der Bij, anunciaron la pérdida del que iba a ser su segundo bebé, cuyo nacimiento estaba programado para el mes de octubre.

Vía Instagram, Noa Van der Bij publicó una foto en la que su mano, sujeta a la del futbolista, se recarga sobre una manta en cuyo extremo hay un pequeño gorro de punto.

La imagen fue replicada en las redes sociales de Cody Gakpo, quien pidió respeto y privacidad a los medios de comunicación y aficionados.