Japón salió victorioso en su segundo juego del Mundial 2026 al imponerse 4-0 a Túnez en el Grupo F.

Marcador: Túnez 0-4 Japón.

El encuentro, dejó a la Selección de Japón con tres puntos clave en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, donde comparten sector con Países Bajos y Suecia.

Túnez vs Japón: así fue el partido del Grupo F del Mundial 2026

El partido Túnez vs Japón terminó con victoria por 4-0 a favor de los japoneses.

Así fueron los goles del partido Túnez vs Japón:

Minuto 4: Gol de Daichi Kamada (Japón)

Minuto 31: Gol de Ayase Ueda (Japón)

Minuto 69: Gol de Junya Ito (Japón)

Minuto 83: Gol de Ayase Ueda (Japón)

Japón golea a Túnez y los elimina del Mundial 2026. (Sofia Yaker / AP Photo/Sofia Yaker)

¿Cuándo vuelven a jugar Túnez y Japón en el Mundial 2026?

Japón disputará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 ante Suecia el próximo 25 de junio con el objetivo de lograr los tres puntos.

En tanto, Túnez, quien ya no tiene posibilidades de calificar a la siguiente fase, jugará su último juego ante Países Bajos el 25 de junio.

El duelo por el liderato del Grupo F quedará entre Países Bajos, Japón y Suecia, quienes intentarán ganar sus respectivos encuentros para tomar el primer lugar del sector de la Copa Mundial de la FIFA.