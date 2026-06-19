Estados Unidos consiguió su segunda victoria en el Mundial 2026 al vencer 2-0 a Australia en la Jornada 2 del Grupo D, asegurando su pase a los dieciseisavos de final.

Marcador: Estados Unidos 2-0 Australia

El partido fue dominado por la Selección de Estados Unidos, que abrió el marcador con un autogol de Cameron Burgess al minuto 11 y amplió la ventaja con un tanto de Alex Freeman al 43.

Con este resultado, el Team USA se prepara para enfrentar a Turquía el 25 de junio en su último duelo de grupos.

Estados Unidos vs Australia: así fue el partido del Grupo D del Mundial 2026

El partido Estados Unidos vs Australia fue dominado a plenitud por la selección americana, en la Jornada 2 del Mundial 2026.

Así fueron los goles del partido Estados Unidos vs Australia:

Minuto 11: Gol en contra de Cameron Burgess a favor de Estados Unidos

Minuto 43: Gol de Alex Freeman sella el triunfo, 2-0 de Estados Unidos

Estados Unidos cerrará la fase de grupos ante Turquía (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

¿Cuándo vuelven a jugar Estados Unidos y Australia en el Mundial 2026?

Tras enfrentarse en la Jornada 2 del Mundial 2026, Estados Unidos y Australia cerrarán su actividad en la fase de grupos el jueves 25 de junio.

Turquía vs Estados Unidos y Paraguay vs Australia serán los partidos de la Jornada 3 del Grupo D del Mundial 2026.