Estados Unidos consiguió su segunda victoria en el Mundial 2026 al vencer 2-0 a Australia en la Jornada 2 del Grupo D, asegurando su pase a los dieciseisavos de final.
Marcador: Estados Unidos 2-0 Australia
El partido fue dominado por la Selección de Estados Unidos, que abrió el marcador con un autogol de Cameron Burgess al minuto 11 y amplió la ventaja con un tanto de Alex Freeman al 43.
Con este resultado, el Team USA se prepara para enfrentar a Turquía el 25 de junio en su último duelo de grupos.
Estados Unidos vs Australia: así fue el partido del Grupo D del Mundial 2026
El partido Estados Unidos vs Australia fue dominado a plenitud por la selección americana, en la Jornada 2 del Mundial 2026.
Así fueron los goles del partido Estados Unidos vs Australia:
- Minuto 11: Gol en contra de Cameron Burgess a favor de Estados Unidos
- Minuto 43: Gol de Alex Freeman sella el triunfo, 2-0 de Estados Unidos
¿Cuándo vuelven a jugar Estados Unidos y Australia en el Mundial 2026?
Tras enfrentarse en la Jornada 2 del Mundial 2026, Estados Unidos y Australia cerrarán su actividad en la fase de grupos el jueves 25 de junio.
Turquía vs Estados Unidos y Paraguay vs Australia serán los partidos de la Jornada 3 del Grupo D del Mundial 2026.