Luego de que Iker Andoni de Gandiaga fue detenido por presunto robo de combustibles, se reveló su vida de lujo que incluía yates, viajes internacionales, vehículos Mercedes-Benz y exclusivas propiedades.

La Fiscalía General de la República investiga a Iker Andoni de Gandiaga y a varios familiares por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero a través de empresas fachada.

Además, las indagatorias sugieren una posible red de protección encabezada por un exmando de la misma fiscalía para facilitar el traslado ilegal de combustible.

Así era la vida de lujo que rodeaba a Iker Andoni de Gandiaga antes de su captura

Antes de su captura el 30 de julio de 2026, Iker Andoni de Gandiaga Morales proyectaba la imagen de un exitoso empresario, caracterizada por un estilo de vida de extrema opulencia y exclusividad que exhibía frecuentemente en sus redes sociales.

La vida de lujo que rodeaba a Iker Andoni de Gandiaga antes de su captura (@c4jimenez / X )

Iker Andoni de Gandiaga realizaba constantes viajes al extranjero, visitando destinos en Europa, Dubái y Estados Unidos. En sus publicaciones se le veía esquiando en montañas nevadas, visitando playas exclusivas, rascacielos de lujo y navegando en yates privados.

Poseía una impresionante flotilla vehicular que incluía camionetas Mercedes-AMG y Suburban de último modelo.

El vehículo que más llamó la atención fue un Mercedes-Benz color rosa vibrante, el cual se volvió viral tras su detención.

Las autoridades han identificado y asegurado diversos inmuebles vinculados a su patrimonio en las zonas más exclusivas del centro de México, entre ellos:

Un penthouse en el fraccionamiento Fuentes de Las Lomas, en Huixquilucan.

Un departamento en el complejo “El Pantalón”, en Santa Fe.

Una residencia de descanso a la orilla del lago en Valle de Bravo.

Lujosas oficinas corporativas en Interlomas, desde donde presuntamente administraba sus empresas.

Una vivienda en Atizapán de Zaragoza

Iker Andoni de Gandiaga adoptó la estética conocida como old money o “lujo silencioso”, caracterizada por el uso de ropa discreta pero de precios sumamente elevados de marcas como Loro Piana, incluyendo suéteres de cachemira.

Toda esta fachada de exclusividad era presuntamente financiada mediante una red de huachicol fiscal, un esquema de “cuello blanco” que consistía en la importación y comercialización ilegal de hidrocarburos a gran escala para evadir impuestos.

La vida de lujo que rodeaba a Iker Andoni de Gandiaga antes de su captura (@c4jimenez / X)

Así operaba la red de robo de combustibles que lidereaba Iker Andoni de Gandiaga

La red de huachicol fiscal operada por Iker Andoni de Gandiaga se distinguía por ser un delito de “cuello blanco”, alejándose del método tradicional de perforación de ductos en zonas rurales.

Su funcionamiento se basaba en una sofisticada estructura empresarial y financiera diseñada para evadir impuestos y dar una apariencia de legalidad a sus actividades.

De acuerdo con los reportes, el esquema consistía principalmente en la importación y comercialización de hidrocarburos a gran escala evadiendo el pago de impuestos, específicamente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Para lograr esta evasión, la organización presuntamente declaraba el combustible como si fueran otros productos, como aceites o lubricantes, permitiéndoles ingresarlo y moverlo con menor vigilancia fiscal.

Una vez introducido de forma irregular, el combustible era vendido en el mercado negro a precios irregulares.

La red utilizaba diversas empresas administradas por Iker Andoni para distribuir el combustible y realizar operaciones financieras que ocultaran el origen ilícito de los recursos.

La organización operaba como una estructura familiar en la que participaban su hermano, Iñaki de Gandiaga, y su cuñada, Natalia Balderón, quienes presuntamente ayudaban en la gestión financiera y operativa del esquema.

Aunque tenían presencia en el Estado de México, Ciudad de México y Querétaro, la red operaba principalmente desde el municipio de Atizapán de Zaragoza y contaba con oficinas corporativas en Interlomas.

Un punto crítico en su funcionamiento era la presunta protección de Paul Manrique Miranda, excomandante de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta red habría estado activa desde al menos el año 2024, logrando generar la riqueza suficiente para que sus líderes mantuvieran un estilo de vida de ultra lujo bajo la fachada de ser empresarios legítimos.