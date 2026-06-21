Un emotivo momento se vivió en el encuentro de Países Bajos vs Suecia en el Mundial 2026, cuando la tripulación de Artemis II apareció en el campo de juego.

La tripulación de Artemis II fue la invitada especial al Países Bajos vs Suecia del Mundial 2026, donde fue recibida con aplausos y una gran ovación por los asistentes.

Tripulación de Artemis II entregó el balón en el Países Bajos vs Suecia del Mundial 2026

La presencia de Reid Wiseman y Victor Glover, miembros de la tripulación de Artemis II, se debió a que fueron los encargados de entregar el balo en el Países Bajos vs Suecia del Mundial 2026.

Tripulación de Artemis II en el Mundial 2026 (NASA)

En una pequeña; pero solemne ceremonia, la tripulación de Artemis II salió al campo de juego previo al Países Bajos vs Suecia, donde posaron junto al Trionda, el balón oficial del Mundial 2026.

Además de que le entregaron el balón a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que se dio cita en el estadio donde se llevó a cabo el partido.

Siendo un momento bastante emotivo y que unió a la ciencia, la exploración espacial y el futbol durante unos minutos, señalando que estas disciplinas no tienen por qué estar peleadas.

Tripulación de Artemis II en el Mundial 2026 (@gianni_infantino)

¿Qué tiene de especial el balón de Artemis II en el Países Bajos vs Suecia del Mundial 2026?

El balón que entregó la tripulación de Artemis II en el Países Bajos vs Suecia del Mundial 2026 no es uno común y corriente, esa pelota fue parte de la misión espacial.

La misma FIFA le entregó el Trionda a la NASA para que este viajara en Artemis II, tanto para distracción de los astronautas, como para que fuera probado en gravedad cero, como una manera de promocionar el Mundial 2026.

Ese mismo balón que estuvo en la misión alrededor de la Luna, es el que fue entregado a Gianni Infantino en el Países Bajos vs Suecia.

El mismo presidente de la FIFA reconoció a los astronautas de Artemis II, señalando que el futbol y la exploración espacial tienen el poder de inspirar a nuevas generaciones.