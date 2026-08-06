Romina Hinojosa sigue su participación histórica en el Tour de Francia femenino, y este jueves 6 de agosto llegó en el lugar 87 de la Etapa 6.

La ciclista mexicana Romina Hinojosa compite en el Tour de Francia con el equipo Intermarché-Lotto Ladies, y tras 6 etapas se ubica en el lugar 131.

Romina Hinojosa en el Tour de Francia

Lugar 87 | Etapa 5

Lugar 131 | Clasificación general

Romina Hinojosa recuperó posiciones en el Tour de Francia 2026

Tras llegar en el lugar 87 de la Etapa 6 del Tour de Francia, Romina Hinojosa se ubicó en el lugar 131 general, subiendo cuatro peldaños.

A continuación enlistamos las posiciones por etapa que ha ocupado Romina Hinojosa en el Tour de Francia.

Etapa 1 | Circuito de 138 km en Lausana | Lugar 13

Etapa 2 | Jornada llana / Llegada en pelotón | Lugar 138

Etapa 3 | Recorrido de media montaña (Centro-este de Francia) | Lugar 85

Etapa 4 | Contrarreloj individual (21 km entre Gevrey-Chambertin y Dijon) | Lugar 108

Etapa 5 | Trayecto de media montaña (140 km entre Mâcon y Belleville) | Lugar 120

Etapa 6 | Recorrido de 153.4 km entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône | Lugar 87

¿Cuándo vuelve a correr Romina Hinojosa en el Tour de Francia?

La Etapa 7 del Tour de Francia será la siguiente parada de Romina Hinojosa en el Tour de Francia 2026.

Este viernes 7 de agosto es la Etapa 7 de 146.8 kilómetros, con horario de salida a las 4:50 horas.

Romina Hinojosa escribe su historia en el Tour de Francia. (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Romina Hinojosa llega al Tour con resultados importantes en el calendario europeo, pues durante la temporada obtuvo el segundo lugar en una etapa del Giro Mediterráneo Rosa, además de finalizar en la decimoctava posición de la Vuelta a Portugal.