Romina Hinojosa sigue su participación histórica en el Tour de Francia femenino, y este jueves 6 de agosto llegó en el lugar 87 de la Etapa 6.
La ciclista mexicana Romina Hinojosa compite en el Tour de Francia con el equipo Intermarché-Lotto Ladies, y tras 6 etapas se ubica en el lugar 131.
Romina Hinojosa en el Tour de Francia
- Lugar 87 | Etapa 5
- Lugar 131 | Clasificación general
Romina Hinojosa recuperó posiciones en el Tour de Francia 2026
Tras llegar en el lugar 87 de la Etapa 6 del Tour de Francia, Romina Hinojosa se ubicó en el lugar 131 general, subiendo cuatro peldaños.
A continuación enlistamos las posiciones por etapa que ha ocupado Romina Hinojosa en el Tour de Francia.
- Etapa 1 | Circuito de 138 km en Lausana | Lugar 13
- Etapa 2 | Jornada llana / Llegada en pelotón | Lugar 138
- Etapa 3 | Recorrido de media montaña (Centro-este de Francia) | Lugar 85
- Etapa 4 | Contrarreloj individual (21 km entre Gevrey-Chambertin y Dijon) | Lugar 108
- Etapa 5 | Trayecto de media montaña (140 km entre Mâcon y Belleville) | Lugar 120
- Etapa 6 | Recorrido de 153.4 km entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône | Lugar 87
¿Cuándo vuelve a correr Romina Hinojosa en el Tour de Francia?
La Etapa 7 del Tour de Francia será la siguiente parada de Romina Hinojosa en el Tour de Francia 2026.
Este viernes 7 de agosto es la Etapa 7 de 146.8 kilómetros, con horario de salida a las 4:50 horas.
Romina Hinojosa llega al Tour con resultados importantes en el calendario europeo, pues durante la temporada obtuvo el segundo lugar en una etapa del Giro Mediterráneo Rosa, además de finalizar en la decimoctava posición de la Vuelta a Portugal.