Romina Hinojosa recuperó posiciones en el Tour de Francia 2026 y en la Etapa 6, programada para este jueves 6 de agosto 2026 a las 7:35 horas, buscará seguir su ascenso.

En la Etapa 5, Romina Hinojosa llegó en la posición 120 y quedando en la última posición de la clasificación general en el puesto 135, sin embargo, el gran mérito de la ciclista tamaulipeca es haber superado los ocho puertos de montaña del día dentro del límite de tiempo reglamentario.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 6

Fecha: Jueves 6 de agosto

Horario: 7:35 horas, tiempo del centro de México

Recorrido: 153.4 km entre las localidades de Montbrison y Tournon-sur-Rhône

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Romina Hinojosa, ciclista de Lotto-Intermarché Ladies, se ubica en la última posición de la clasificación general tras la Etapa 5.

Romina Hinojosa: hora para ver la Etapa 6 del Tour de Francia 2026

Romina Hinojosa correrá a partir de las 7:35 horas la Etapa 6 del Tour de Francia 2026, el jueves 6 de agosto.

Romina Hinojosa: canal para ver la Etapa 6 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Romina Hinojosa participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 6

Fecha: Jueves 6 de agosto

Horario: 7:35 horas, tiempo del centro de México

Recorrido: 153.4 km entre las localidades de Montbrison y Tournon-sur-Rhône

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido de la Etapa 6 del Tour de Francia 2026

La carrera de la Etapa 6 del Tour de Francia 2026 iniciará en Montbrison y se dirigirá hacia el sur-sureste, adentrándose rápidamente en las estribaciones orientales del Macizo Central.

Tras un inicio con ascensos escalonados no puntuables (Côte de Périgneux y Côte de la Prunerie), el pelotón entrará en la zona de máxima exigencia al cruzar hacia el departamento de Ardèche.

Tras coronar la última cota en Boucieu-le-Roi, las corredoras afrontarán un vertiginoso descenso técnico por carreteras estrechas que las conducirá directamente hacia la línea de meta en Tournon-sur-Rhône.