Galilea Montijo reveló que un procedimiento estético para levantamiento de ceja le dejó complicaciones médicas, incluyendo una quemadura de segundo grado y un nervio colapsado en el rostro.

La conductora de Hoy aseguró que, mientras atravesaba esta crisis de salud, fue objeto de burlas y críticas en redes sociales, lo que calificó como “falta de empatía”.

En entrevista, Galilea Montijo explicó que el procedimiento fue realizado por un médico certificado, pero su cuerpo rechazó el tratamiento, afectando su movilidad facial y poniendo en riesgo su carrera televisiva.

Galilea Montijo critica la forma en que fue juzgada por la cirugía en su cara

La audiencia lo notó y enseguida comenzaron a viralizarse las imágenes de Galilea Montijo en el programa Hoy con la apariencia de cara hinchada, así como rostro asimétrico.

Aunque en este momento Galilea Montijo aseguró que las fotografías que estaban compartiendo estaban siendo editadas para exagerar su rostro, finalmente reconoció que sí se sometió a un procedimiento quirúrgico para levantamiento de ceja, pero no resultó bien.

En el podcast de Bajo La Piel de la doctora Marimar Guerra, la conductora dijo haberse sometido a una cirugía estética para levantarse la ceja y aunque fue con un médico certificado, el procedimiento no le sentó bien a su cuerpo dejando consecuencias como una quemadura de segundo grado y un nervio colapsado.

Sin embargo, más allá de esto que admitió le dolía físicamente, explicó que pasaba por una crisis de salud mientras vivía acoso mediático con criticas sin sentido y doctores que aseguraban estar dando diagnósticos médicos sin conocer realmente su caso.

Ante esto, Galilea Montijo dijo sentir que estaba siendo tratada como una criminal. Además de la “falta de empatía” porque detrás de los memes y las burlas, ella tenía problemas médicos a consecuencia de su levantamiento de ceja.

“Los medios distorsionan las cosas, me comienzan a tratar como si yo tuviera una parálisis facial (...) Va más allá de un ‘qué se hizo Galilea [Montijo] se está desfigurando’ (...) Incoherencias, las faltas de respeto de la gente que no tiene ni idea, los memes, las burlas, qué falta de empatía, que falta de información la que tienes como cirujana para hablar de cosas que me pasaron cuando no estuviste ahí”. Galilea Montijo, conductora.

Galilea Montijo también admitió que llegó un momento en que creyó que ya no iba a poder trabajar en la televisión por cómo lucía su rostro con un movilidad involuntaria por el nervio afectado.

Finalmente, la conductora cuestionó “¿en dónde está el delito?” explicando que su cirujano plástico tenía experiencia, cédula, pero simplemente a ella le tocó vivir el rechazo de su cuerpo al tratamiento.