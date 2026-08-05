Toluca vs Seattle Sounders se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-3 en la Jornada 1. Conoce las posibles alineaciones.
Toluca vs Seattle Sounders: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Toluca vs Seattle Sounders es empate entre el club de la MLS y de la Liga MX 3-3, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Toluca 3-3 Seattle Sounders.
Toluca vs Seattle Sounders: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Toluca vs Seattle Sounders se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
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Toluca
- Portero: Luis Manuel García
- Defensas: Bruno Méndez, Federico Pereira, Luan García y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Agustín Romero, Érick Gutiérrez, Jorge Rodríguez Díaz Price, Jesús Ricardo Angulo y Alexis Vega
- Delantero: Edgar Iván “Gacelo” López
Seattle Sounders
- Portero: Andrew Thomas
- Defensas: Alex Roldán, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen y Nouhou Tolo
- Mediocampistas: Cristian Roldán, Hassani Dotson, Paul Arriola, Pedro de la Vega y Paul Rothrock
- Delantero: Jordan Morris
Toluca vs Seattle Sounders: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
Toluca vs Seattle Sounders juegan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Miércoles 5 de agosto a las 20:10 horas por Imagen TV Apple TV.
- Partido: Toluca vs Seattle Sounders
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 20:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Imagen TV y Apple TV