Toluca vs Seattle Sounders se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-3 en la Jornada 1. Conoce las posibles alineaciones.

Toluca vs Seattle Sounders: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Toluca vs Seattle Sounders es empate entre el club de la MLS y de la Liga MX 3-3, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Toluca 3-3 Seattle Sounders.

Toluca vs Seattle Sounders: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Toluca vs Seattle Sounders se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Toluca

Portero: Luis Manuel García

Defensas: Bruno Méndez, Federico Pereira, Luan García y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Agustín Romero, Érick Gutiérrez, Jorge Rodríguez Díaz Price, Jesús Ricardo Angulo y Alexis Vega

Delantero: Edgar Iván “Gacelo” López

Seattle Sounders

Portero: Andrew Thomas

Defensas: Alex Roldán, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen y Nouhou Tolo

Mediocampistas: Cristian Roldán, Hassani Dotson, Paul Arriola, Pedro de la Vega y Paul Rothrock

Delantero: Jordan Morris

Toluca vs Seattle Sounders: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Toluca vs Seattle Sounders juegan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Miércoles 5 de agosto a las 20:10 horas por Imagen TV Apple TV.