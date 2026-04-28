Sergio Canales puso fin a su etapa con los Rayados de Monterrey tras casi tres años en la Liga MX.

Gracias Rayados por acogerme como a uno más de la pandilla y hacerme sentir en casa a mí y a mi familia. Por darme vuestro cariño desde la grada en cada partido y en cada rincón de esta ciudad. Por permitirme defender con orgullo esta camiseta. Por estar en los buenos momentos y en los más duros. Sergio Canales

El mediocampista español anunció su salida de mutuo acuerdo con la directiva al concluir el Clausura 2026, adelantando el cierre de su contrato para regresar a España y perfilarse como refuerzo del Racing de Santander.

En su despedida, el “Mago” agradeció el apoyo de la afición y dejó un legado de 118 partidos, 46 goles y momentos memorables como sus anotaciones en el Clásico Regio.

Sergio Canales dedicó emotivo mensaje a Rayados de Monterrey

A través de su cuenta en Instagram, Sergio Canales destacó el profundo vínculo que construyó con la ciudad, asegurando que Monterrey siempre será un lugar especial para él y su familia. “Defender esta camiseta ha sido un orgullo noble”, expresó el cántabro, quien agradeció el apoyo de la afición tanto en los momentos de éxito como en los periodos complicados.

No obstante, su adiós también incluyó un mensaje contundente sobre la necesidad de un título, manifestando su deseo de que la hinchada albiazul pueda celebrar un campeonato de liga pronto, una asignatura que quedó pendiente durante su estancia.

Sergio Canales dedicó emotivo mensaje a Rayados de Monterrey (Especial)

Los números de Sergio Canales con Rayados de Monterrey

En el plano estadístico, el legado de Sergio Canales en la Sultana del Norte se traduce en 118 partidos oficiales disputados entre Liga MX, Leagues Cup y Concachampions.

Durante estos encuentros, el español acumuló 46 goles —destacando su efectividad en penales y tiros de media distancia— y registró entre 20 y 22 asistencias. Además, demostró su peso en los partidos de máxima relevancia al anotar cuatro goles en el Clásico Regio.

A nivel colectivo, el punto más alto de su carrera con el Monterrey fue alcanzar la Final del Apertura 2024, instancia en la que el equipo se quedó a las puertas del título tras caer ante el América.

Sergio Canales (MEXSPORT / Cristian de Marchena)

Limpia en Rayados alcanzó a Sergio Canales

Durante su paso por la institución, Sergio Canales Canales trabajó bajo las órdenes de cuatro directores técnicos diferentes: Fernando Ortiz, Martín Demichelis, Domènec Torrent y Nicolás Sánchez.

La salida del capitán se produce en un contexto de reestructuración institucional, coincidiendo con el cese de la presidencia deportiva y tras un Clausura 2026 donde Rayados de Monterrey finalizó en la posición 13, quedando fuera de la Liguilla.

Antes de partir hacia Europa, Sergio Canales acudió a las instalaciones de El Barrial para despedirse personalmente de sus compañeros, cuerpo técnico y personal del club.