Rayados vs Pachuca se enfrentarán el próximo 18 de abril en la Jornada 15 de la Liga MX. Para este partido el pronóstico es 1-2 en favor de los Tuzos. Conoce las posibles alineaciones.

Rayados vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

El pronóstico para el Rayados vs Pachuca es una victoria para los Tuzos con un marcador final de 1-2 en la jornada 15 de la Liga MX.

Pronóstico del partido: Rayados 1-2 Pachuca

Rayados vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Rayados vs Pachuca de la Jornada 15 de la Liga MX.

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Luis Ricardo Reyes

Mediocampistas: Fidel Ambriz, Oliver Torres, Luca Orellano, Sergio Canales, Lucas Ocampos

Delanteros: Uros Djurdjevic

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García

Mediocampistas: Elías Montiel, Kenedy, Víctor Guzmán, Oussama Idrissi, Sergio Lenin Rodriguez

Delanteros: Salomón Rondón

Rayados vs Pachuca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Rayados vs Pachuca será uno de los partidos de la jornada 15 de la Liga MX. El encuentro se jugará el sábado 18 de abril y se podrá ver en vivo a través de ViX, Canal 5 y TUDN.

Partido: Rayados vs Pachuca

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN

Pachuca vs Rayados en la Liga MX (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

¿Cómo llegan Rayados y Pachuca a la Jornada 15 de la Liga MX?

Rayados de Monterrey viene de empatar sin goles frente a Atlas en su visita al Estadio Jalisco, lo que lo dejó en la decimotercera posición de la tabla general.

Por su parte, Pachuca logró vencer a Santos Laguna con un marcador de 4-2 y escaló hasta la tercera posición de la tabla.