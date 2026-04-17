Rayados vs Pachuca se enfrentarán el próximo 18 de abril en la Jornada 15 de la Liga MX. Para este partido el pronóstico es 1-2 en favor de los Tuzos. Conoce las posibles alineaciones.
Rayados vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
El pronóstico para el Rayados vs Pachuca es una victoria para los Tuzos con un marcador final de 1-2 en la jornada 15 de la Liga MX.
- Pronóstico del partido: Rayados 1-2 Pachuca
Rayados vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Rayados vs Pachuca de la Jornada 15 de la Liga MX.
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Luis Ricardo Reyes
- Mediocampistas: Fidel Ambriz, Oliver Torres, Luca Orellano, Sergio Canales, Lucas Ocampos
- Delanteros: Uros Djurdjevic
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García
- Mediocampistas: Elías Montiel, Kenedy, Víctor Guzmán, Oussama Idrissi, Sergio Lenin Rodriguez
- Delanteros: Salomón Rondón
Rayados vs Pachuca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Rayados vs Pachuca será uno de los partidos de la jornada 15 de la Liga MX. El encuentro se jugará el sábado 18 de abril y se podrá ver en vivo a través de ViX, Canal 5 y TUDN.
- Partido: Rayados vs Pachuca
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN
¿Cómo llegan Rayados y Pachuca a la Jornada 15 de la Liga MX?
Rayados de Monterrey viene de empatar sin goles frente a Atlas en su visita al Estadio Jalisco, lo que lo dejó en la decimotercera posición de la tabla general.
Por su parte, Pachuca logró vencer a Santos Laguna con un marcador de 4-2 y escaló hasta la tercera posición de la tabla.