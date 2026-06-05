La FIFA enfrenta una demanda en Dallas, Texas, luego de que el artista Robert Wyland acusara a la organización de pintar sobre su mural “Ocean Life” de 1999 para colocar publicidad del Mundial 2026.

“La FIFA acaba de destruir uno de mis murales más emblemáticos, que mi equipo y yo pintamos para la gente de Dallas con el fin de concienciar sobre la protección de nuestros océanos. ¡Hagan oír su voz!" Robert Wyland, Artista de Estados Unidos

El creador, conocido por sus obras marinas, asegura que se desfiguró un hito cívico protegido por ley y exige una indemnización de al menos 25 millones de dólares.

Aunque la FIFA argumenta que buscaba desarrollar arte para la ciudad anfitriona de Dallas, Robert Wyland sostiene que se dañó de forma irreversible su obra.

Ocean Life, mural en Dallas que provocó demanda a la FIFA por el Mundial 2026 (@wyland / Instagram)

Mural en Dallas desata demanda contra la FIFA por el Mundial 2026

Se reveló que el artista Robert Wyland, conocido popularmente como Wyland, demandó a la FIFA por pintar sobre su mural “Ocean Life” de 1999, para colocar publicidad mundialista en mayo pasado sin contactarlo.

De acuerdo con los argumentos de Wyland, la FIFA infringió una ley que protege a los artistas contra la desfiguración de sus obras.

Por lo que que Wyland pide a la FIFA una indemnización por daños y prejuicios de al menos 25 millones de dólares.

El mural que fue dañado representaba especies marinas en un edificio de Dallas, una de las sedes del Mundial 2026.

“En su afán por sacar partido de la atención internacional que recibirá Dallas durante la Copa Mundial de la FIFA, los demandados destruyeron de forma precipitada e irrevocable un hito cívico”, se lee en la demanda que se ha hecho pública.

Pese a que la FIFA alega que “estaban trabajando para desarrollar arte para la ciudad anfitriona”, el artista afectado indica en su querella judicial que se “desfiguró” un elemento histórico.

Asimismo, un portavoz de Slate Asset Management, propietario del edificio donde está el mural, reveló que el comité había comunicado que un artista local crearía una nueva instalación en la pared.

Dicha situación que se le se había informado a Robert Wyland.