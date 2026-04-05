Rayados de Monterrey tuvo una dolorosa derrota ante Atlético de San Luis en el Clausura 2026 de la Liga MX, aunque hubo un momento polémico que involucró a Lucas Ocampos y a la afición regia en el Estadio BBVA.

La derrota por 2-1 no solo dejó consecuencias en la tabla, sino también generó tensión fuera del terreno de juego, ya que al finalizar el partido, el futbolista de Rayados, Lucas Ocampos, protagonizó un momento polémico al engancharse con la afición.

Visiblemente molesto por los reclamos desde la tribuna, el argentino respondió con una expresión ofensiva que no pasó desapercibida.

Captan a Lucas Ocampos insultar a la afición de Rayados en el Estadio BBVA. (captura)

Rayados peligra su presencia en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX

Rayados sufrió un duro revés en su camino rumbo a la Liguilla tras caer 2-1 ante el Atlético de San Luis, resultado que complica seriamente sus aspiraciones de clasificar de manera directa a la fase final del torneo.

El conjunto de Rayados no logró imponer condiciones y se vio superado por un San Luis que aprovechó sus oportunidades con contundencia. Desde los primeros minutos, el equipo potosino mostró mayor intensidad y logró remontar el marcador, lo que obligó a los regiomontanos a modificar su planteamiento, pero no les funcionó para evitar la derrota.

Con este resultado, Monterrey se ve obligado a cerrar la fase regular con mayor contundencia si desea asegurar su lugar en la Liguilla.

Rayados cae ante San Luis y complica su pase a la Liguilla. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Quién será el próximo rival de Rayados?

Rayados visitará el Estadio Jalisco para enfrentar al Atlas en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El partido Atlas vs Rayados se jugará el 11 de abril en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.