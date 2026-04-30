El Club de Fútbol Monterrey inició una reestructuración profunda tras su fracaso en el Clausura 2026, con la salida de Nicolás Sánchez como director técnico, decisión tomada de mutuo acuerdo y que marca el primer gran movimiento bajo la gestión de Dennis te Kloese.

El 30 de abril de 2026, Rayados agradeció su profesionalismo y dejó abierta la posibilidad de un futuro regreso en otra función, pero su salida simboliza el cierre de un ciclo.

Nicolás Sánchez concluye su etapa como director técnico de nuestro Primer Equipo varonil Agradecemos a Nicolás su profesionalismo, entrega y compromiso durante su participación en el cuerpo técnico del Club, primero como auxiliar técnico institucional y posteriormente como director técnico, Rayados de Monterrey

La limpia también alcanzó al cuerpo técnico y al capitán Sergio Canales, quien regresa a España.

Nicolás Sánchez se va de Rayados… y no será el único (Especial)

Nicolás Sánchez, una salida institucional y un cuerpo técnico desmantelado

A través de un comunicado oficial, Rayados de Monterrey agradeció a Nicolás Sánchez por su profesionalismo y sentido de pertenencia, destacando su labor previa como auxiliar técnico institucional antes de asumir las riendas del banquillo el 2 de marzo de 2026.

Aunque su etapa como DT concluye, la directiva dejó abierta la posibilidad de que Nicolás se reincorpore a la institución en otra posición en el futuro.

Sin embargo, el exdefensor argentino no es el único que abandona las instalaciones de El Barrial.

Nicolás Sánchez. (Jesus Cisneros / Jesus Cisneros)

Como parte de esta sacudida en la estructura deportiva, también se anunció la finalización de funciones de Severo Meza y Esteban Landazabal (Auxiliares técnicos) y Vicente Espadas (Preparador físico), quienes integraban el cuerpo técnico.

Como parte de la conclusión de esta etapa, Severo Meza, Esteban Landazabal y Vicente Espadas también finalizan sus funciones en el cuerpo técnico. Deseamos a Nico, Severo, Esteban y Vicente éxito en sus próximos retos profesionales y personales. Rayados de Monterrey

El contexto del fracaso de Rayados

Estos movimientos drásticos responden a una crisis de resultados que dejó a los Rayados en la posición 13 de la tabla general, quedando fuera de la Liguilla del Clausura 2026.

La salida de figuras clave como Sergio Canales y del cuerpo técnico coincide además con el cese de la presidencia deportiva, confirmando que la institución busca un cambio radical de cara al Apertura 2026.