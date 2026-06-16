La Selección de Irán denunció que no hay “competencia justa” para su equipo en el Mundial 2026, pues Estados Unidos los obligó a regresar tras enfrentar a Nueva Zelanda.

Asimismo, acusaron que al jugador Mehdi Torabi se le venció la visa en cuanto cruzó a Estados Unidos para el partido con Nueva Zelanda el 15 de junio de 2026.

🚨🇮🇷 BREAKING — World Cup “Disaster”



Mohammad Mohebi and Mehri Taremi Say:



“Not to Make Excuses but This Is Not a Fair Competition.”



Iranian Players argued they should arrive 2 days before matches instead of traveling, training, and playing while exhausted by 5 hours in… pic.twitter.com/Z0ViTFEoRO — Pamphlets (@PamphletsY) June 16, 2026

Irán acusa trato desigual a su selección en el Mundial 2026

El 15 de junio Irán enfrentó a Nueva Zelanda en el SoFi Stadium en Los Ángeles, California, llegando un día antes desde su concentración en Tijuana, México.

Pero además de ello, la Selección de Irán ha acusado que hay trato desigual en el Mundial 2026 a sus jugadores, exponiendo que tras terminar el partido con Nueva Zelanda los obligaron a viajar de regreso a Tijuana para salir de forma inmediata de Estados Unidos.

Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebbi de la Selección de Irán. (Omar Alonso/EFE / EFE)

Aunque el equipo de la selección pidió permiso para pasar la noche posterior a su partido, Estados Unidos lo rechazó, lo que califican de trato desigual y “competencia” injusta por el desgaste físico que esto implica.

Ante esto, Amir Dhalenoei, entrenador de la Selección de Irán, acusó que en su equipo “hay otros que están tomando nuestras decisiones” argumentando que la noticia de su salida se dio intempestivamente.

Por otra parte, recordaron que no todo el equipo técnico de Irán tuvo visa para asistir al Mundial 2026, acusando que son parte indispensable para el mejor desempeño de la selección.

“El presidente de la federación, el director del equipo, el director interno, no están aquí (...) Nuestro equipo técnico, en lugar de centrarse en el aspecto técnico, se ha centrado en la gestión” Amir Dhalenoei, entrenador de la Selección de Irán.

Estados Unidos canceló visa a Mehdi Torabi en cuanto entró al país

Parte de la acusación de trato desigual a la Selección de Irán en el Mundial 2026, exhibieron que a su jugador Mehdi Torabi le cancelaron la visa en cuanto entró a Estados Unidos.

Pese a que Torabi tenía la visa autorizada, cuando ingresó el 14 de junio al país, su visa fue cancelada, lo que implica que no pueda volver a jugar el resto del Mundial 2026.