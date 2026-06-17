Te contamos sobre la otra cara del Mundial 2026, donde los desplazados por la guerra en Gaza ven los partidos entre las ruinas y el peligro de un posible ataque de Israel.

El Mundial 2026 es un fenómeno global que conecta a miles de aficionados y aunque muchos disfrutarán de los partidos en el estadio, hay quien lo hará desde contextos más complicados como en Gaza.

Habitantes de Gaza ven entre ruinas los partidos del Mundial 2026

Pese a la guerra, algunos desplazados que viven en la ciudad de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, ven los partidos del Mundial 2026 de la FIFA entre ruinas.

La otra cara del Mundial 2026: partidos vistos entre ruinas en Gaza (Nexpher Images / Ramzi Abu Amer/JNA Press via Nex)

Los aficionados palestinos disfrutan de los encuentros futbolísticos en un escuela convertida en refugio, alrededor de una laptop que en ocasiones se queda sin señal de internet.

También se han se reunido en en el Royal Café, donde su propietario Alaa Babli colocó líneas eléctricas y batería de respaldo para que no haya corte a la transmisión cuando los generadores de combustible se apaguen después de la medianoche.

Pese a que el fútbol es un escape de la guerra en Gaza, algunos de los refugiados son consientes de que el Royal Café “podría ser un objetivo” de los ataques de Israel.

No obstante, los aficionados se congregaron para ver el partido que disputó la selección de Egipto en su debut mundialista.

“Algo que esté cerca de mí podría ser un objetivo y podría perder la vida... Pero a pesar de todo lo que estamos sufriendo, seguimos adelante y veremos los partidos”, afirma Hani Abu Rizq, refugiado en Gaza, en un reportaje de Reuters.

La otra cara del Mundial 2026: partidos vistos entre ruinas en Gaza (Ramzi Abu Amer/Jna Press / ZUMA Press Wire via Reuters Conn)

Desde comienzos de la guerra en 2023 en Palestina, más de 1,000 atletas, aficionados y hasta árbitros han sido asesinados .

Reportes indican que Israel acabó con 285 instalaciones deportivas afectando el deporte palestino de manera significativa, donde hasta jugadores de la liga local no han jugado un partidos desde hace más de dos años.