La selección de Irán debutará este lunes 15 de junio en el Mundial 2026 frente a Nueva Zelanda en el Estadio de Los Ángeles, Estados Unidos, en medio de un ambiente marcado por protestas.

A su llegada al recinto en Estados Unidos, el autobús de la selección de Irán fue abucheado y hostigado por un grupo de iraníes-estadounidenses supuestamente críticos del gobierno de Teherán.

“¡Debería darles vergüenza! ¡La Guardia Revolucionaria es terrorista! ¡Debería darles vergüenza!” Comunidad persa en California, Estados Unidos

El episodio, registrado en video, refleja la división de la comunidad persa en California, donde algunos planean manifestarse con símbolos previos a la Revolución Islámica de 1979.

🚨El autobús de la selección de Irán fue recibido entre fuertes abucheos y gritos de “¡Qué vergüenza!” y “¡La Guardia Revolucionaria es terrorista!” a su llegada a Los Ángeles pic.twitter.com/sxxpAE1IEk — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) June 15, 2026

Se preven protestas en Los Ángeles contra Irán durante el Mundial 2026

En la actualidad una gran comunidad de ascendencia persa fuera de Irán reside en Los Ángeles, quienes hoy se encuentran divididos por la participación de Irán en el Mundial 2026.

Mientras que algunos verán el partido entre Irán y Nueva Zelanda en televisión e incluso en el Estadio de Los Ángeles, otros más asistirán al recinto para manifestar su rechazo como lo ha hecho desde que inició la justa deportiva.

Durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos, al exhibirse la bandera de Irán, se escucharon abucheos.

Iraníes-estadunidenses aseguran que la Selección de Irán no los representan, así como han advertido que protestarán durante su primer partido.

“El equipo que está aquí no representa nuestra nación. Es un equipo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La razón por la que estamos aquí es para hacer conciencia. No es nuestro equipo, no creemos en la selección” Manifestantes

La protesta se llevará a cabo afuera del estadio. Los integrantes planean usar camisetas con el símbolo del León y del Sol, así como llevarán banderas del país anterior a la Revolución Islámica de 1979, informó un manifestante a medios de comunicación.