En medio de las tensiones en Medio Oriente, el himno de Irán sonó en Estados Unidos durante el partido inaugural del Mundial 2026.

El momento histórico tuvo lugar el 15 de junio de 2026, durante el partido Irán vs Nueva Zelanda, programado en el Estadio de Los Ángeles.

Videos en redes sociales muestran el momento en el que jugadores de Irán entonan su himno en el Mundial 2026, en posición firme y con la mano en el pecho.

El himno de Irán acaba de sonar en Estados Unidos. Algo que sólo puede pasar en un Mundial.pic.twitter.com/AKzNLULQYe — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 16, 2026

Selección de Irán fue abucheada antes del partido contra Nueva Zelanda

Momentos antes del partido, el autobús de la selección de Irán fue abucheado por un grupo de críticos del gobierno de Teherán, en Estados Unidos.

Desde su llegada a Estados Unidos, la selección de Irán ha mostrado inconformidades con el trato en ese país por actos como:

Negación de visas a integrantes de su equipo

Cateos extraordinarios a sus pertenencias

Vigilancia reforzada en el hotel donde se hospedaban

Ambiente hostil por protestas

A pesar de las tensiones, el himno de Irán sonó y una enorme bandera de ese país cubrió el Estadio de Los Ángeles en un hecho histórico.

Enorme bandera de Irán en Los Angeles (Captura de pantalla)

Donald Trump envió un mensaje previo al partido Irán vs Nueva Zelanda

El presidente Donald Trump publicó un mensaje previo al partido en el que aseguraba que Irán aceptó no tener un arma nuclear.

¡Irán ha aceptado no tener nunca un arma nuclear! Donald Trump

Además, aseguró que es falso que Estados Unidos se comprometiera a pagar a Irán 300 millones de dólares como parte de las negociaciones.