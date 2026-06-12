Neymar no estará en el debut de Brasil en el Mundial 2026, cuando se enfrente este sábado 13 de junio a la selección de Marruecos.

El experimentado delantero Neymar no logró recuperarse de la lesión que le aqueja desde hace varios días y podría perderse más de un partido en la fase de grupos del Mundial 2026.

Neymar se quedó fuera del debut de Brasil en el Mundial 2026 (Marcio Machado / Marcio Machado)

¿Por qué Neymar se quedó fuera del debut de Brasil en el Mundial 2026?

Neymar es baja en la selección de Brasil en su debut en el Mundial 2026 debido a una lesión muscular de grado dos en el gemelo de su pierna derecha.

El diagnóstico médico determinó un tiempo estimado de recuperación de dos a tres semanas, lo que lo dejó fuera del arranque de la Copa del Mundo 2026.

¿Cuántos partidos se perdería Neymar en el Mundial 2026?

El reporte oficial más reciente de la Confederación Brasileña de Futbol indicó que Neymar presenta una “buena evolución” tras someterse a una resonancia de control.

A pesar de la molestia física, el director técnico Carlo Ancelotti decidió mantener al histórico “10” dentro de la lista definitiva de 26 jugadores para el torneo, aunque se perdió los últimos partidos de preparación.

La gravedad de su lesión, hace estimar que Neymar no juegue ninguno de los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 con Brasil.