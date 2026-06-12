Wataru Endo, capitán de la selección de Japón, quedó fuera del Mundial 2026 por una lesión y además anunció su retiro de la selección nipona.

El mediocampista del Liverpool anunció su sorpresivo retiro de la selección nacional, tras el golpe que representó quedar fuera del Mundial 2026.

El adiós de Wataru Endo previo al debut de Japón en el Mundial 2026

Wataru Endo, de 33 años, publicó su decisión a través de su cuenta de “X” apenas unos días antes del debut de Japón en el Grupo F del Mundial 2026.

Endo fue operado del pie izquierdo en febrero pasado, pero fue sustituido al descanso en su regreso a las canchas, el 31 de mayo en Tokio.

“Desde que me lesioné y hasta este momento, he hecho todo lo que he podido y no me arrepiento de nada” Wataru Endo, futbolista de Japón

“Con esta campaña, me retiraré de la selección nacional. Así que, de aquí en adelante, estaré alentando a la selección de Japón como uno de sus aficionados” Wataru Endo, futbolista de Japón

¿Quién será el nuevo capitán de Japón tras la baja de Wataru Endo?

El defensor del Ajax Ko Itakura, fue nombrado como nuevo capitán de la Selección de Japón para el Mundial 2026.

A su vez, el delantero del Borussia Mönchengladbach Shuto Machino, fue convocado como reemplazo de Wataru Endo.

La selección de Japón sufrió una dura baja para el Mundial 2026 (Michelle Rojas)

¿Cuándo debuta Japón en el Mundial 2026?

Japón, sin Wataru Endo, debutará en el Mundial 2026 el domingo 14 de junio en actividad del Grupo F, ante la selección de Países Bajos.

En la Jornada 2, Japón se mide ante Túnez el sábado 20 de junio, mientras que cierra su actividad el jueves 25 frente a Suecia.